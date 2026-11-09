സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ബസ്മ സാലെ ബുരേദയെ ആദരിച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്text_fields
മനാമ: ഹിദ്ദ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേധാവിയും പ്രമുഖ ബഹ്റൈൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ ബസ്മ സാലെ ബുരേദയെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ മേഖലകളിൽ അവർ വർഷങ്ങളായി നടത്തിവരുന്ന സമർപ്പിത സേവനങ്ങളെ മാനിച്ച് ആദരിച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്. സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ഡോ. മധുമലർ, എൻജിനീയർ ശ്രീ രാജ് രാജൻ എന്നിവരോടൊപ്പം ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ് പ്രതിനിധികളായ സയ്യിദ് ഹനീഫ്, മിറിൽ ജോർജ്, ശക്തിവേൽ, ആയിഷ നിഹാര, അഫ്രിൻ യൂസഫ്, ആമിന സുലൈഹ എന്നിവരും സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
പിന്തുണയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും അടയാളമായി സംഘം കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു വീൽചെയർ സംഭാവന ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക, വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കുക, മാനവിക സേവനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവർ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.