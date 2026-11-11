വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഭക്ഷണ വിതരണ ഡ്രൈവ്

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വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഭക്ഷണ വിതരണ ഡ്രൈവ്text_fields
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News Summary - Lights Of Kindness Celebrates
മനാമ: വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണ വിതരണ ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രാദേശിക ജീവകാരുണ്യ കൂട്ടായ്മയായ 'ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ്' ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു. അവശ്യഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഉത്സവകാല വിഭവങ്ങളുമടങ്ങുന്ന പാക്കറ്റുകളാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തത്.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ ബിജു ജോർജ്, ഡോ. മധുമലർ, ജേക്കബ് തെക്കുതോട് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് പ്രതിനിധികളായ സയ്യിദ് ഹനീഫ്, ആർത്തി ഗൗസിക്, ആയിഷ നിഹാര എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ബഹ്റൈനിൽ ഐക്യവും സഹാനുഭൂതിയും പരസ്പര പിന്തുണയും വളർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, പ്രവാസികളും നിർധനരുമായ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ പ്രധാന ആഘോഷവേളകളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത സംഘാടകർ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി.
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