കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഗുദൈബിയ ഏരിയയുടെ മെംബേഴ്സ് നൈറ്റ് വർണാഭമായിtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഗുദൈബിയ ഏരിയയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെംബേഴ്സ് നൈറ്റ് വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗുദൈബിയ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് അജേഷ് പിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ ഓച്ചിറ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കെ.പി.എ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് രാജ് കൃഷ്ണൻ, ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി അനൂപ് തങ്കച്ചൻ, പ്രസിഡന്റ് നിസാർ കൊല്ലം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജഗത് കൃഷ്ണകുമാർ, ട്രഷറർ ബിനു കുണ്ടറ, ഏരിയ കോർഡിനേറ്റർ വിനീത് അലക്സാണ്ടർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അരുൺ, ട്രഷറർ രാജീവ് കല്ലട, കെപിഎ അസി .ട്രെഷറർ സിദ്ധിഖ്ഷാൻ , സെക്രട്ടറി വിഎം പ്രമോദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ കൺവീനർ തോമസ് ബി.കെ. നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. രേഷ്മ രാജേഷ് പരിപാടിയുടെ അവതാരകയായിരുന്നു.