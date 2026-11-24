കെ.പി.എ ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിനാഘോഷം വർണ്ണാഭമായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ കലാപരവും സർഗാത്മകവുമായ കഴിവുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയ ആഘോഷത്തിൽ നൃത്തം, ഗാനാലാപനം, പ്രസംഗം തുടങ്ങി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. കുട്ടികളുടെ മികവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടമാക്കിയ അവതരണങ്ങൾ സദസ്സിന്റെ നിറഞ്ഞ കൈയടി നേടി.
ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കുമാരി ജസീക്ക പ്രിൻസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് കൺവീനർ ജിബി ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് നിസാർ കൊല്ലം ശിശുദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജഗത് കൃഷ്ണകുമാർ, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് രാജ് കൃഷ്ണൻ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി അനൂപ് തങ്കച്ചൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ സിദ്ദിഖ് ഷാൻ, സെക്രട്ടറി വി. എം. പ്രമോദ്, ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് കോർഡിനേറ്റർമാരായ ജോസ് മങ്ങാട്, ജ്യോതി പ്രമോദ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റ് അംഗം സൗരവ് സന്തോഷ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ധ്രുവ് ദേവ് പരിപാടിയുടെ അവതാരകയായി. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനവും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും നൽകുന്നതിനുമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.