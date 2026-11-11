ക്നാനായ ദേവാലയത്തിന്റെ വലിയ പെരുന്നാള്‍ സമാപിച്ചു

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ക്നാനായ ദേവാലയത്തിന്റെ വലിയ പെരുന്നാള് സമാപിച്ചുtext_fields
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News Summary - Knanaya Church Festival Concludes
മനാമ: ബഹ്റൈൻ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ക്നാനായ പള്ളിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വലിയ പെരുന്നാളും ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലും കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇടവകയുടെ വലിയ പെരുന്നാൾ ശുശ്രുഷകൾ ക്നാനായ സമുദായ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുറിയാക്കോസ് മോർ സേവേറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടന്നു. ഇടവക അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത ആഘോഷമായ റാസ, ആശിർവാദം, നേർച്ച വിളമ്പ്, ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു.
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