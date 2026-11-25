Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കേരള ഗാലക്സി –ഒമ്പതാം വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kerala Galaxy Celebrates 9th Anniversary in Bahrain
മനാമ: കേരള ഗാലക്സിയുടെ ഒമ്പതാം വാർഷികാഘോഷം 2026 ബി.എം.സി ഹാളിൽ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് കേക്ക് മുറിച്ച് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കേരള ഗാലക്സി ഗ്രൂപ്പ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് പ്രശംസിച്ചു. കേരള ഗാലക്സി ചെയർമാൻ വിജയൻ കരുമല ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അജിത് കുമാർ, ജയപ്രകാശ്, വിജയൻ ഹമ്മദ് ടൗൺ, വിനോദ് അരൂർ, ഗഫൂർ മയ്യന്നൂർ, റഷീദ് അതുല്യ, മഹേഷ് കുമാർ, ശ്രീജിത്ത്, പ്രമീള, സുലേഖ, ബിന്ദു, ഷക്കീല, സനീർ, സതീഷ് നരിക്കാട്ടേരി എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story