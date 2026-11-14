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    താഹ മാർസൂക്കിന് ജൂഫെയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ യാത്രയയപ്പ്

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    താഹ മാർസൂക്കിന് ജൂഫെയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ യാത്രയയപ്പ്
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    ബഹ്റൈൻ പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങുന്ന താഹ മാർസൂക്കിന് ജൂഫെയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ ഉപഹാരം നൽകുന്നു

    മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന താഹ മാർസൂക്കിന് തന്റെ ടീമായ ജൂഫെയർ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ ഹൃദ്യമായ യാത്രയപ്പ് നൽകി. ട്രാവൽ നൈറ്റിന്റെ മുൻ സഹ ഉടമ കൂടിയായ താഹ, വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രവാസത്തിനൊടുവിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. ജി.സി.എൽ ചെയർമാൻ നൗഫൽ, ജെറിൻ പോൾ (ബാദർ), വിജിത്ത് വക്കാട്ട് (ജി.എൽ.എസ്) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടീം അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കിയത്.

    സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും അടയാളമായി താഹയ്ക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. കളിക്കളത്തിലും പുറത്തും ടീമിന്റെ സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്ന താഹയുടെ സൗഹൃദത്തെയും സഹകരണത്തെയും ടീം അംഗങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചു. നാട്ടിലെ തുടർജീവിതത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നാണ് സഹകളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കിയത്.

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