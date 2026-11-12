ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഭരണസമിതി അവകാശവാദങ്ങൾ പൊള്ളയാണ്; രക്ഷിതാക്കളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു- യു.പി.പി

ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഭരണസമിതി അവകാശവാദങ്ങൾ പൊള്ളയാണ്; രക്ഷിതാക്കളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു- യു.പി.പിtext_fields
മനാമ: ഡിസംബറിൽ പുതിയ ഭരണഘടന പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ജനാധിപത്യ ലംഘനമാണെന്നും രക്ഷിതാക്കളെ വിഡ്ഢികളാക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നും യുനൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് പാനൽ (യു.പി.പി.) ആരോപിച്ചു. പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ഭാരവാഹികൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രത്യേക ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോള് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ച് സി.ആര് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഏകകണ്ഠേന എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും അംഗീകരിച്ചതാണ്. എന്നാല് അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് ഭാഗികമായ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും, രക്ഷിതാക്കളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കാനോ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം നേടാനോ അന്ന് ഭരണ സമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അതു മാത്രമല്ല ചെയര്മാന് ക്ഷുഭിതനായി ജനറല് ബോഡിയില് നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി പോകുകയാണ് ചെയ്തത്. ചർച്ച അപൂർണ്ണമായി പിരിഞ്ഞെങ്കിലും, ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചുവെന്ന തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അയച്ചത് വഞ്ചനയാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇതിന്റെ മിനിറ്റ്സും വോട്ടെടുപ്പ് രേഖകളും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാകണം. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി സ്കൂൾ ഭരിക്കുന്നവർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസനങ്ങൾ അവകാശവാദങ്ങളിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്നുവെന്നും, മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യമായി നടപ്പാക്കിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഫീസ് പിരിച്ചതെന്നും യു.പി.പി. ആരോപിച്ചു.
റിഫ ക്യാമ്പസിന്റെ ലോൺ അടച്ചുതീർത്തിട്ടും, വലിയ തുക വരുമാനമായി ലഭിച്ചിട്ടും അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാത്തത് ഭരണസമിതിയുടെ പിടിപ്പുകേടാണ്. സുതാര്യമല്ലാത്ത ചിലവുകളും വോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി കുടിശ്ശിക എഴുതിത്തള്ളുന്ന പ്രവണതയുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും അക്കാദമിക് രംഗത്ത് പിന്നോട്ടല്ലാതെ ഒരിഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം കുതന്ത്രങ്ങളും സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച്, നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി സ്കൂളിന്റെ നിലവിലെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് യു.പി.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടു. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഡോ. സുരേഷ് സുബ്രമണ്യം, ഹിളര് വലിയകത്ത്, എഫ്.എം.ഫൈസല്, ചന്ദ്രബോസ്, സുനീഷ് സുശീലന്, റഫീക്ക് അബ്ദുല്ല, അബ്ബാസ് സേഠ്, ഫിലിപ്പ് കറുകച്ചാല്, ഷിബിന് തോമസ്, ദേവദാസ് നായര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.