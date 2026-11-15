ശമ്പളവും ആനൂകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ

ശമ്പളവും ആനൂകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽtext_fields
ഞാൻ ബഹറിനിലെ ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്. സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രവാസികളായവർക്ക് അഞ്ചുമാസത്തിലധികമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് നിലവിൽ അഞ്ചുമാസത്തെ ശമ്പളം കൂടാതെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഓവർടൈം, തുടക്കം മുതലുള്ള ട്രാവൽ അലവൻസ് (ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് )ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശമ്പളം ചോദിച്ചാൽ പോലും മുതലാളിയുടെ പക്കൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് എന്ത് നടപടിയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.? വിനോദ്
ഉത്തരം: താങ്കൾ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ എൽ.എം.ആർ.എയിൽ ഒരു പരാതി നൽകണം. ഇത് മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എൽ.എം.ആർ.എയിൽ പരാതി നൽകിയാൽ വേറെ ജോലിക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. പരാതി നൽകാൻ പോകുമ്പോൾ താങ്കളുടെ തൊഴിൽ കരാറിന്റെ കോപ്പിയും തൊഴിലുടമയുടെ സി.ആറിന്റെ കോപ്പിയും സി.പി.ആറും കൊണ്ടു പോകണം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബഹ്റൈനി അഭിഭാഷകന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.