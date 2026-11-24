അബ്ദുറസാഖ് ഹാജിക്ക് ഐ.സി.എഫ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ നാഷണൽ ഡപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറസാഖ് ഹാജി ഇടിയങ്ങരക്ക് ഐ.സി.എഫ് ഉമ്മുൽ ഹസം റീജിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും ബഹ്റൈൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ഉമ്മുൽ ഹസം റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് നസീഫ് ഹസനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഐ.സി.എഫ് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ലത്വീഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വ. എം.സി അബ്ദുൽ കരീം, മുസ്ഥഫ ഹാജി കണ്ണപുരം, നൗഫൽ മയ്യേരി, സി.എച്ച് അഷ്റഫ് ഹാജി, സിറാജ് തൽഹ, റഫീക്ക് ലത്വീഫി, അബ്ദു റഹീം സഖാഫി വരവൂർ, കബീർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
വിവിധ സംഘടനാ സ്ഥാപന കമ്മിറ്റികൾക്കായി കെ.സി സൈനുദ്ധീൻ സഖാഫി, സിദ്ദീഖ് മാസ്, അബ്ദുൽ ഹകീം സഖാഫി കിനാലൂർ, മൻസൂർ അഹ്സനി വടകര, സുലൈമാൻ ഹാജി, സി കെ. അഹമദ് ഹാജി, കബീർ ഉമ്മുൽ ഹസം എന്നിവർ ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി. അസ്കർ താനൂർ സ്വാഗതവും നൗഷാദ് കാസർകോട് നന്ദി പറഞ്ഞു.