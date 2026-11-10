വിസിറ്റ് വിസയിലെത്തി പ്രതിസന്ധിയിലായ 65കാരന് ബി.കെ.എസ്.എഫിന്റെ സഹായഹസ്തം

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വിസിറ്റ് വിസയിലെത്തി പ്രതിസന്ധിയിലായ 65കാരന് ബി.കെ.എസ്.എഫിന്റെ സഹായഹസ്തംtext_fields
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News Summary - BKSF extends helping hand to 65-year-old stranded on a visit visa
മനാമ: വിസിറ്റ് വിസയിൽ ജോലി തേടി ബഹ്റൈനിലെത്തിയ 65 വയസ്സുകാരന് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തുണയായി ബഹ്റൈൻ കേരള സോഷ്യൽ ഫോറം (ബി.കെ.എസ്.എഫ്). ജോലി ലഭിക്കാതെ സാമ്പത്തികവും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ വിഷമത്തിലായ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിയായ 65കാരന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ യാത്ര സൗകര്യങ്ങളാണ് ബി.കെ.എസ്.എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു നൽകിയത്.
ബി.കെ.എസ്.എഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മറ്റി സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന ബി.കെ.എസ്.എഫിന്റെ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
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