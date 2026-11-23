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ഐ.സി.എഫ്. ഉംറ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ്text_fields
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News Summary - Farewell to the ICF Umrah team
മനാമ :ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ് ) ബഹ്റൈൻ ഉംറ സർവീസിന് കീഴിലുള്ള ഉംറ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ശമീർ സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 48 അംഗ സംഘമാണ് മനാമയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഐ.സി.എഫ്. ബഹ്റൈൻ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. അബൂബക്കർ ലത്വീഫി, ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി മുസ്ഥഫ ഹാജി കണ്ണപുരം, മീഡിയ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ ചെറുവണ്ണൂർ, വുമൺ എംപവർ മെന്റ് സെക്രട്ടറി നൗഫൽ മയ്യേരി, അഷ്ഫാഖ് മണിയൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ഉംറ യാത്രക്കാർക്കായി മനാമ സുന്നി സെന്ററിൽ ഒരുക്കിയ സൗജന്യ പഠന ക്ലാസ്സിന് ഐ.സി.എഫ് ഇന്റർ നാഷണൽ ഡപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് കെ.സി സൈനുദ്ധീൻ സഖാഫി നേതൃത്വം നൽകി. ഐ.സി.എഫ്. ഉംറ സർവ്വീസിന് കീഴിലുള്ള അടുത്ത സംഘം ഡിസംബർ 10, 15 തിയ്യതികളിൽ യാത്ര തിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
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