കളിക്കളത്തില് കുടുംബ പെരുമ; ഒരേ ടൂർണമെന്റിൽ നാല് ടീമുകൾക്കായി ബൂട്ട്കെട്ടി പിതാവും മക്കളുംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ആവേശവും കൗതുകവും പകർന്ന് ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ ഒരേ ടൂർണമെന്റിൽ വിവിധ ടീമുകൾക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടി. സെഗയ എഫ്.സി ബഹ്റൈൻ സിഞ്ച് അൽ അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേരളാ ഫുട്ബാള് അസോസിയേഷനുമായി ചേര്ന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സൂപ്പര് കപ്പ് സീസൺ വൺ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റാണ് ഈ അപൂർവ്വ കുടുംബസംഗമത്തിന് വേദിയായത്.
ടൂർണമെന്റിൽ പിതാവും മൂന്ന് മക്കളും നാല് വ്യത്യസ്ത ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൈതാനത്തിറങ്ങിയത്. 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഡ്രീം ഗെയ്സ് എഫ്.സിക്ക് വേണ്ടി പിതാവായ ഷറഫുദ്ദീന് ബൂട്ടുകെട്ടിയപ്പോൾ, സെമിപ്രൊഫഷണല് വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് മക്കളും പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളുടെ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞു. മക്കളായ ശഹ്സാദ് ഷൂട്ടേഴ്സ് മനാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും, ശംസു എഫ്.സി കാലിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയും, ഷഹബാസ് ശബാബ്അല് ബുസൈത്തീൻ എഫ്.സിക്ക് വേണ്ടിയും കളത്തിലിറങ്ങി. ഇതില് ശഹ്സാദ് അല് കേരളാവി പ്രെഫഷണല് ടീം അംഗവും സൈറോ അകാദമി പരീശീലന ക്യാമ്പിലെ കോച്ചും കൂടിയാണ്.
പ്രവാസലോകത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സിഞ്ച് അല് അഹ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികൾക്കും സംഘാടകർക്കും ഒരുപോലെ ആവേശമായി. പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പോരാട്ടവീര്യവുമായി പിതാവ് കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ, യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്തുമായി മക്കളും തങ്ങളുടെ ടീമുകൾക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
ഒരേ കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ ഒരേ വേദിയിൽ വ്യത്യസ്ത ടീമുകൾക്കായി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് ബഹ്റൈൻ പ്രവാസി ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അപൂർവ്വ കാഴ്ചകളിലൊന്നായി മാറി. കണ്ണൂര് മാട്ടൂര് സൗത്ത് സ്വദേശികളായ ഷറഫുദ്ധീനും കുടുംബവും നാല്പത് വര്ഷമായി ബഹ്റൈനിലുണ്ട്.