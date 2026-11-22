ഡോ. മുഹമ്മദ് റംസി ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ചുമതലയേറ്റുtext_fields
മനാമ: ദന്തചികിത്സാ രംഗത്ത് 11 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള പ്രമുഖ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രോസ്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് റംസി (എം.ഡി.എസ്) ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ സേവനം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായി ബഹ്റൈനിലെ ദന്തചികിത്സാ മേഖലയിൽ സജീവമായ അദ്ദേഹം, കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിലും മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ സെന്ററുകളിലും കൺസൾട്ടന്റ് പ്രോസ്തോഡോണ്ടിസ്റ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംപ്ലാന്റ് പ്രോസ്തോഡോണ്ടിക്സ്, ഫുൾ മൗത്ത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, ക്രൗൺ ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ്, സ്മൈൽ ഡിസൈനിംഗ്, വെനീർസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനാണ്. ഡോ. മുഹമ്മദ് റംസിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതോടെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ദന്തചികിത്സാ വിഭാഗം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്നും രോഗികൾക്ക് മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹിദ്ദ് ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ ജനറൽ മാനേജർ ഷമീർ പൊട്ടച്ചോല, മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെഡ് മുഹമ്മദ് റജുൽ, എച്ച്.ആർ ഡയറക്ടർ റഷീദ മുഹമ്മദലി, ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഡോ.നിസാർ അഹമ്മദ്, ഹെഡ് നേഴ്സ് സി.ഡയാന, ശ്രുതി, ഇഷ മറിയം, അമൽ, സന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ സമയക്രമം അറിയുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി 16161616 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.