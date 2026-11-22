‘സാന്ത്വനസ്പർശം’ പദ്ധതിയുടെ നാലാമത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് ദിലീപ് ഫാൻസ് ബഹ്റൈൻtext_fields
മനാമ: ആരാധനയെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാക്കി മാറ്റി കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പാതയിൽ മാതൃകയാവുകയാണ് ദിലീപ് ഫാൻസ് ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ‘സാന്ത്വനസ്പർശം’ എന്ന പേരിൽ വിവിധ സാമൂഹിക-സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന സംഘടനയുടെ നാലാമത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. അദ്ലിയയിലെ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ 200-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു.
ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും കൂടാതെ പ്രത്യേക പരിശോധനകൾക്കും ആശുപത്രിയിലെ ഇൻ-ഹൗസ് ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾക്കും പ്രത്യേക ഇളവുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ബഷീർ അമ്പലായി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനോജ് പിള്ള വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ റസാഖിന്റെയും സെക്രട്ടറി പ്രശോഭ് ന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ഷംസീർ, മൻസൂർ, ആൽവിൻ എന്നിവരുടെ ഏകോപനത്തിലുമാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ആസൂത്രണവും തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടന്നത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്ത് കുരുവിള, ബേബി ഹംദാൻ, പ്രശോഭ്, പ്രജിത്ത്, അഖിൽ, സൂരജ് എന്നിവരടക്കം പ്രവർത്തകരും നേതൃത്വം നൽകി.