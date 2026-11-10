പ്രമേഹ ബോധവൽക്കരണം: 3000ത്തോളം പേരുമായി ‘ഡിഫീറ്റ് ഡയബറ്റിസ് വാക്കത്തോൺ’text_fields
മനാമ: പ്രമേഹ ബോധവൽക്കരണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത്കെയർ ഗ്രൂപ്പും സോളിഡാരിറ്റി ബഹ്റൈനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഡിഫീറ്റ് ഡയബറ്റിസ് വാക്കത്തോൺ സീസൺ 5’ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സമാപിച്ചു. ഗലാലിയിലെ സമാ ബേയിൽ നടന്ന 3 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വാക്കത്തോണിൽ മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അണിനിരന്നു.
‘ഒന്നിച്ചു നടക്കാം, ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാം’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണ വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുക, പതിവ് കായിക വ്യായാമങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മുൻകരുതൽ ആരോഗ്യപരിപാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു വാക്കത്തോണിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ചടങ്ങിൽ അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത്കെയർ ഗ്രൂപ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ശരത് ചന്ദ്രൻ, സോളിഡാരിറ്റി ബഹ്റൈൻ ചീഫ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ജയ് പ്രകാശ്, അൽ ഹിലാൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ബിസിനസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി) ആസിഫ് മുഹമ്മദ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ സിഎ സഹൽ ജമാലുദ്ദീൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
കെ.എച്ച്.കെ ബ്രേവ് കോംബാറ്റ് ഫെഡറേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എം.എം.എ താരം മുഹമ്മദ് അൽ സമീയ, നെക്സ്റ്റ്കെയർ ബഹ്റൈൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. സാറ അൽ ഷോബ്ബർ, ബഹ്റൈനിലെ മലേഷ്യൻ എംബസി ഹെഡ് ഓഫ് ചാൻസറി നൂർ അതിഖ ബിൻതി അൻവർ, ഫിലിപ്പീൻസ് എംബസി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ബുച്ച് പാസീവ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു.
പങ്കെടുത്തവർക്കായി അൽ ഹിലാൽ മെഡിക്കൽ ടീം സൗജന്യ രക്തപരിശോധനയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. വാക്കത്തോൺ പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സൗജന്യ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് വൗച്ചറുകൾ, ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത്കെയർ ഗ്രൂപ്പും സോളിഡാരിറ്റി ബഹ്റൈനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഡിഫീറ്റ് ഡയബറ്റിസ് വാക്കത്തോൺ സീസൺ 5’ ൽ നിന്ന്