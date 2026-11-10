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ദാർ അൽ ശിഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ പത്താം വാർഷിക ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - Dar Al Shifa Medical Centre Unveils 10th Anniversary Logo
മനാമ: കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം ബഹ്റൈനിലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യമായ ദാർ അൽ ശിഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ പത്താം വാർഷിക ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഗൾഫ്മാധ്യമവും മീഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ’ പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
ദാർ അൽ ശിഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മനേജിങ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദലി കെ.ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിപാടിയിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായ അഭിഷാദ് ഗുരുവായൂർ, മനോജ് ജോർജ്, അശ്വതി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരാണ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
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