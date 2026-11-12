കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല സർഗോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല; കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മ ജേതാക്കൾ

കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല സർഗോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല; കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മ ജേതാക്കൾtext_fields
മനാമ: കലയുടെ വർണവൈവിധ്യവും സർഗാത്മകതയുടെ മികവും വിളിച്ചോതിയ കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ കണ്ണൂർ ജില്ല സർഗോത്സവത്തിന് സമാപനം. ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി മനാമ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സർഗോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മ ജേതാക്കളായി. തലശ്ശേരി മാഹി കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് കിരീടം കരസ്ഥമാക്കി. വിവിധ കലാ സാഹിത്യ ഇനങ്ങളിൽ അഞ്ച് കൂട്ടായ്മകൾ മാറ്റുരച്ച മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മ വിജയകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. തലശ്ശേരി മാഹി കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷനിലെ അബ്ദുള്ള ജാഫർ കലാപ്രതിഭയായും കണ്ണൂർ സിറ്റി കൂട്ടായ്മയിലെ സഹ്റ സൗജത്ത് റഹീസ് കലാതിലകമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
സർഗോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം എം.എൽ.എ അബിൻ വർക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആർക്കും കവച്ചുവെക്കാനാകാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കെ.എം.സി.സി പ്രസ്ഥാനം കലാ സാഹിത്യ രംഗത്തും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നതിന് തെളിവാണ് ഇത്തരം സർഗോത്സവങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയിൽ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് പെരിങ്ങത്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സർഗോത്സവം ഏകോപിപ്പിച്ച സ്വാഗതസംഘം വർക്കിംഗ് കൺവീനർ സിയാ ഉൽ ഹഖിനെ കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ വെള്ളികുളങ്ങര മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് തന്നട സ്വാഗതവും ലത്തീഫ് ചെറുകുന്ന് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.