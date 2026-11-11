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കോസ് ബഹ്റൈൻ കുടുംബസംഗമംtext_fields
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News Summary - COS Bahrain Family Meetup
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന കുടശ്ശനാട് നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കോസ് ബഹ്റൈന്റെ കുടുംബസംഗമം സൽമാനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ്സ് റസ്റ്റാറന്റിൽ വെച്ച് പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കൈതക്കാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജിബി കളിയ്ക്കൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കോസ് ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ കീപ്പള്ളിൽ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി മാത്യു വർഗീസ്, സജി കുടശ്ശനാട്, രഞ്ജിത് പാലമുകളിൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ട്രഷറർ ജിബിൻ സാമുവൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജോജി മുകളും പുറം, മനോജ് നേരത്തെഅയ്യത്ത്, ജോജി കല്ലാക്കടവിൽ, ജൂബിൻ കാഞ്ഞിക്കൽ, ലിജോ തുരുത്തേൽ എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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