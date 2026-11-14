Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ബി.എം.കെ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.എം.കെ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ മലയാളി കുടുംബം (ബി.എം.കെ) ‘പൊന്നോണം-26’ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഹ്‌റൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ബിനു മണ്ണിൽ മുഖ്യാതിഥി യായി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ബി.എം.കെ പ്രസിഡന്റ്‌ ധന്യ മേനോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എസ്.പി നായർ ആനയടി സ്വാഗതം അറിയിച്ചു.

    ബി.എം.സി ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, ബഹ്‌റൈൻ കുടുംബ സൗഹൃദ വേദി ചെയർമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ, കാത്തു സച്ചിൻ ദേവ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ മികച്ച പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ അധ്യാപിക ശോഭ നായരെയും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ആദരിച്ചു. എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്രട്ടറിയും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർകൂടിയായ സുബിൻ ദാസ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - BMK Celebrates Ponnonam-26 in Bahrain
    Next Story
    X