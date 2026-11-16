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    ബി.എം.ബി. എഫ് ‘ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് സീസൺ 12’ വളണ്ടിയർമാരെ ആദരിച്ചു

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    ബി.എം.ബി. എഫ് ‘ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് സീസൺ 12’ വളണ്ടിയർമാരെ ആദരിച്ചു
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    ‘ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് സീസൺ 12’ വളണ്ടിയർന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽനിന്ന്  

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം 26ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രിംങ് 12ാം സീസൺ വളണ്ടിയർമാരെയും സ്പോൺസർന്മാരെയയും ആദരിച്ചു.

    ഉമ്മുൽ ഹസ്സം കിംസ്ഹെൽത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ബഹറൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറം ചെയർമാൻ ബഷീർ അമ്പലായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ സോമൻബേബി, പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പ്രദീപ് പുറവങ്കര, സുബൈർ കണ്ണൂർ, നജീബ് കടലായി, ബിജു ജോർജ്, പി.കെ ചന്ദ്രപ്രകാശ് ഇടമന, ഡോ. ഗോപിനാഥ് മേനോൻ, കാത്തു സച്ചിൻദേവ്, ഒ.കെ കാസിം, അനീഷ് കെ.വി, പി.കെ വേണുഗോപാൽ, ഷെമീർ ഹംസ, റാഷിദ് കണ്ണങ്കോട്ട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

    കാസിം പാടത്തകായിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ വളണ്ടിയർക്കാർക്കും സ്പോൺസർന്മാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത്. ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചും യുവ ഡയറ്റിഷ്യൻ ദിൽന ഷെറിൻ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.

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    News Summary - BMBF Honors 'Help and Drinks' Season 12 Volunteers and Sponsors in Bahrain
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