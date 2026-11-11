രാജ്യപുരസ്കാർ ജേതാവ് ദക്ഷ ശ്രീഷ വിജേഷിനെ ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ അനുമോദിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ അഭിമാനകരമായ രാജ്യപുരസ്കാർ അംഗീകാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ദക്ഷ ശ്രീഷ വിജേഷിനെ ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ അനുമോദിച്ചു.
കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ശ്രീഷ–വിജേഷ് ദമ്പതികളുടെ മകളായ ദക്ഷ, ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ സനദ് യൂണിറ്റ് അംഗവും ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ മലയാളം പാഠശാലയിലെ ആമ്പൽ–1 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമാണ്.
പ്രതിഭ മലയാളം പാഠശാല സംഘടിപ്പിച്ച കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് ദക്ഷയെ ആദരിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത അഡ്വ. കെ.യു. ജനീഷ് കുമാർ എം.എൽ.എ. ദക്ഷയ്ക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു.
ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ പരിശീലനത്തിലും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികവ് തെളിയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉന്നത അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണ് രാജ്യപുരസ്കാർ. അച്ചടക്കം, നേതൃത്വപാടവം, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത, സേവനമനോഭാവം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷ കൈവരിച്ച ഈ നേട്ടം ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. പഠനത്തോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തി ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച ദക്ഷയെ ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ അഭിനന്ദിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള പഠന–പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.