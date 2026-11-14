ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറെ സന്ദർശിച്ച് നവകേരള ഭാരവാഹികൾ

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ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറെ സന്ദർശിച്ച് നവകേരള ഭാരവാഹികൾtext_fields
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News Summary - Bahrain Navakerala Office Bearers Meet New Indian Ambassador
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. പ്രദീപ്സിംഗ് രാജ്പുരോഹിതിനെ ബഹ്റൈൻ നവകേരള ഭാരവാഹികൾ സന്ദർശിച്ച് ആശംസകൾ നേർന്നു.
ബഹ്റൈൻ നവകേരളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും അംബാസിഡറുമായി പങ്കുവെച്ചു.
ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബഹ്റൈൻ നവകേരളയുടെ സഹകരണം തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നും അംബാസിഡറുമായി കൂടികാഴ്ച്ച നടത്തിയ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ മേൽപ്പത്തൂർ, സെക്രട്ടറി രാജ് കൃഷ്ണൻ, ട്രഷറർ ഷാജഹാൻ കരുവന്നൂർ, കോർഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് മാത്യു, അസി. സെക്രട്ടറി സുനിൽദാസ് ബാലാ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
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