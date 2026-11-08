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    ബഹ്‌റൈൻ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ 63-ാമത് ഇടവകദിനാഘോഷവും ആദ്യകുർബാനയും പ്രൗഢമായി

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    ബഹ്‌റൈൻ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ 63-ാമത് ഇടവകദിനാഘോഷവും ആദ്യകുർബാനയും പ്രൗഢമായി
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    ബഹ്‌റൈൻ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ 63-ാമത് ഇടവകദിനാഘോഷത്തിൽനിന്ന്

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ 63-ാമത് ഇടവകദിനാഘോഷവും 39 കുട്ടികളുടെ ആദ്യകുർബാന ശുശ്രൂഷയും സനദിലെ മാർത്തോമ്മാ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രൗഢമായി നടന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് കോട്ടയം–കൊച്ചി ഭദ്രാസനാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ തിമോഥെയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. ഇടവക വികാരി റവ. ബിജു ജോണും സഹവികാരി റവ. സാമുവേൽ വർഗീസും സഹകാർമികരായി. വിശുദ്ധ കുർബാനയോടനുബന്ധിച്ച് 39 കുട്ടികൾ ആദ്യകുർബാന സ്വീകരിച്ചു.

    പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഇടവക വികാരി റവ. ബിജു ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോട്ടയം–കൊച്ചി ഭദ്രാസനാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ തിമോഥെയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ബഹ്‌റൈനിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ സ്റ്റെഫിന ഹാലെറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായും ആറന്മുള എം.എൽ.എ അഡ്വ. അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ട്, കോന്നി എം.എൽ.എ ജിനേഷ് കുമാർ എന്നിവർ പ്രത്യേകാതിഥികളായും പങ്കെടുത്തു. സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ്മാ ഇടവക വികാരി റവ. അനീഷ് സാമുവേൽ ജോണും ചടങ്ങിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.

    ഇടവക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ജോൺ, ഫിനാൻസ് ട്രസ്റ്റി മാത്യൂസ് ഫിലിപ്പ്, ആത്മായ ശുശ്രൂഷകരായ ജോർജ് കോശി, അജി തോമസ്, മറ്റ് ഇടവക ഭാരവാഹികൾ, കൈസ്ഥാനസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇടവക അക്കൗണ്ട് ട്രസ്റ്റി ഷെറി മാത്യൂസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഇടവക സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പ് പി. വർഗീസ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇടവകദിനാഘോഷ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അനു തോമസ് ജോൺ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

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    News Summary - Bahrain Mar Thoma Parish celebrates 63rd parish day and First Holy Communion with grandeur
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