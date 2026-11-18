ഇതിഹാസ മാസത്തിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം; പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യ സദസ്സ് ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
മനാമ: പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ ബഹ്റൈൻ -പാലക്കാട് ജില്ല കമ്മിറ്റി മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്ലാസ്സിക് നോവലുകളിലൊന്നായ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തെ വീണ്ടും പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് “ഇതിഹാസ മാസത്തിന്” തുടക്കം. ബി.എം.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിയദർശിനി പബ്ലിക്കേഷൻ ബഹ്റൈൻ കോർഡിനേറ്റർ സൈത് എം. എസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗം സൽമാനുൽ ഫാരിസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ചിറ്റൂർ എം.എൽ.എ സുമേഷ് അച്യുതൻ ഒരു മാസക്കാലത്തെ ചടങ്ങുകളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. വ്യവസായ പ്രമുഖനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ അമാദ് ഗ്രൂപ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പമ്പാവാസൻ നായർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ ബഹ്റൈനിലെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
പ്രവാസ ലോകത്തും അഭിമാന ബഹ്റൈനിലെ യുവ എഴുത്തുകാരി മറിയ തോപ്പിലിന്റെ ആദ്യ കവിത സമാഹരമായ “വിശുദ്ധ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രവാചക ”യുടെ പ്രകാശന കർമ്മം സുമേഷ് അച്യുതൻ എം.എൽ.എയും പമ്പാവാസൻ നായരും ചേർന്ന് നിർവ്വഹിച്ചു.
ഒ.ഐ.സി.സി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺവീനർ രാജു കല്ലുംപുറം, ദേശീയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ ഉണ്ണിക്കുളം, ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, ബിനു കുന്നന്താനം തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന വിശദമായ പുസ്തക ചർച്ചയിൽ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകരായ റാംഗോപാൽ മേനോൻ, ബോണി ജോസഫ്, ഇ.വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രിയദർശിനി അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും കോർഡിനേറ്റർമാരുമായ പ്രദീപ് മേപ്പയൂർ, ജീസൻ ജോർജ്, ജലീൽ മുല്ലപ്പള്ളി, സിൻസൺ ചാക്കോ, ബിബിൻ മാടത്തേത്ത്, ജിബി കളീക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.