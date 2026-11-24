തൃശൂർ സി.എച്ച് സെന്ററിന് ആംബുലൻസ് കൈമാറി കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻtext_fields
മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സി.എച്ച് സെന്റർ ചാപ്റ്റർ തൃശൂർ സി.എച്ച് സെന്ററിന് നൽകിയ ആംബുലൻസ് ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി. ഫൈസൽ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പിക്ക് കൈമാറി.
തൃശൂർ സി.എച്ച് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പത്മശ്രീ എം.എ. യൂസഫലി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആംബുലൻസ് കൈമാറ്റം.പ്രവാസലോകത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാതൃക തീർക്കുന്ന കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈന്റെ കാരുണ്യദൗത്യത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി ഈ ആംബുലൻസ് സമർപ്പണം. കോഴിക്കോട് സി.എച്ച് സെന്ററിന് ഐ.സി.യു ആംബുലൻസ് അടക്കം 2 ആംബുലൻസുകൾ, കൊയിലാണ്ടി സി.എച്ച് സെന്റർ, വേളം ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തൃശൂർ സി.എച്ച് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആംബുലൻസുകളും വടകര സി.എച്ച് സെന്ററിന് എമർജൻസി ബൈക്കും കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ പ്രവർത്തകരായ സുലൈമാൻ ആറ്റൂർ, ഷഫീഖ് അലി കെ.ടി, ആഷിക് പാലക്കാട്, അഷ്റഫ് പൊന്നാനി, മൗസൽ മൂപ്പൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.