ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ദീപാവലി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ദീപാവലി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: പ്രകാശത്തിന്റെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം. ആഘോഷത്തിൽ വിവിധ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളും പ്രമുഖരും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും പങ്കെടുത്തു. പ്രാദേശിക-സാംസ്കാരിക അതിരുകൾക്കപ്പുറം പ്രകാശം, പ്രത്യാശ, സമാധാനം, സൗഹാർദം എന്നിവയുടെ സന്ദേശത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആഘോഷം.
ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി. രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കലും, ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദിയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും മനോഭാവത്തോടെയാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചുവരുന്ന സ്നേഹത്തിനും ആതിഥ്യത്തിനും ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്തോടും ജനങ്ങളോടും അവർ നന്ദി അറിയിച്ചു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും അത് വിജയകരമാക്കാൻ സഹകരിച്ചവർക്കും അവർ നന്ദി പറഞ്ഞു.