ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം മുഖാമുഖവും സംവാദവുംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം സാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാഹിത്യവും സിനിമയും ഇന്നലെ ഇന്ന് എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖാമുഖവും സംവാദവും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ സിനിമാ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ഡോ. വി രാജകൃഷ്ണനും ജനപ്രിയ സാഹിത്യകാരനും അധ്യാപകനുമായ നിസാർ ഇൽത്തുമിഷ് എന്നിടവർ പങ്കെടുത്ത സംവാദം സാഹിത്യപ്രേമികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.
ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരയ്ക്കൽ സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള അധ്യക്ഷതയും നിർവഹിച്ചു. സാഹിത്യവിഭാഗം സെക്രട്ടറി ആശംസയും വിനയചന്ദ്രനും നന്ദിപ്രസംഗവും നടത്തി. അമ്പതോളം വർഷത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഡോ. വി രാജകൃഷ്ണൻ പ്രവാസസാഹിത്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ യുവ സാഹിത്യകാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ സരസമായി വിവരിച്ച് നിസാർ ഇൽത്തുമിഷ് ശ്രദ്ധ നേടി. സാഹിത്യ വേദി അംഗം ശ്രീ സുനിൽ തോമസ് ചടങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം സാഹിത്യവേദി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.