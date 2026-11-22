ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഡിസംബർ 3, 4 തീയതികളിൽtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായുള്ള പുരുഷ വോളിബാൾ ടൂർണമെന്റിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഡിസംബർ 3, 4 തീയതികളിൽ മനാമയിലെ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് അങ്കണത്തിലാണ് ദ്വിദിന ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്.
ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ കായികക്ഷമതയും സൗഹൃദവും വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പ്രവാസി വോളിബോൾ ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കും.
വിജയികളാകുന്ന ടീമുകൾക്ക് ആകർഷകമായ കാഷ് പ്രൈസുകളും ട്രോഫികളും നൽകും. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 500 ഡോളർ കാഷ് അവാർഡും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫിയും ലഭിക്കും. ഫസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് 250 ഡോളറും ട്രോഫിയും, സെക്കൻഡ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് 100 ഡോളറും ട്രോഫിയും സമ്മാനമായി നൽകും. കൂടാതെ മികച്ച സ്പൈക്കർ, മികച്ച സെറ്റർ, പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത മെഡലുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായതിനാൽ, താല്പര്യമുള്ള പ്രവാസി ടീമുകൾ നവംബർ 27-നോ അതിനുമുമ്പോ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. അജിത് കുമാർ, മെൽവിൻ ഡാന്റിസ്, മോഹൻദാസ് എന്നിവരാണ് ടൂർണമെന്റ് കോഓഡിനേറ്റർമാർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും ടീം രജിസ്ട്രേഷനുമായി ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.