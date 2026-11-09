40 ബ്രദേഴ്സ് ‘ജില്ലാ കപ്പ് & വെറ്ററൻസ് കപ്പ്’ സീസൺ 4 നവംബർ 12ന് തുടക്കമാകുംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 40 ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ജില്ലാ കപ്പ് & വെറ്ററൻസ് കപ്പ് സീസൺ 4’ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നവംബർ 12, 13, 14 തീയതികളിൽ സിഞ്ചിലെ അൽ അഹ്ലി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
നവംബർ 12-ന് രാത്രി 9.30-ന് ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാരെ അണിനിരത്തി ആറ് ജില്ലാ ടീമുകളാണ് ജില്ലാ കപ്പിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. കൂടാതെ 45 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കളിക്കാർക്കായി വെറ്ററൻസ് കപ്പും ഇതോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ കപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഓരോ ടീമിനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 3 ഗസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുമതിയുണ്ട്. ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (ബിഫ) നിബന്ധനകൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.
മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും പ്രത്യേക ഭക്ഷണശാലകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, ഗ്രൂപ്പിൽ അക്കാദമിയുടെയും ഗ്രിപ് അക്കാദമിയുടെയും 11 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രദർശന ഫുട്ബോൾ മത്സരവും ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും.
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ 40 ബ്രദേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്ള ഗ്രോ, സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ ടോപ്മാൻ, ട്രഷറർ ഇസ്മായിൽ എലത്തൂർ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ റഷീദ് വടക്കാഞ്ചേരി, മീഡിയ കൺവീനർ ശിഹാബ് പ്ലസ്, രക്ഷാധികാരി ഖലീൽ സ്കൈ വീൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശറഫുദ്ദീൻ മാട്ടൂൽ, കോർഡിനേറ്റർ ജലീൽ ജെ.പി.കെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.