Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ബഹ്‌റൈൻ അലുംനി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    news
    cancel

    മനാമ: സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് കോഴിക്കോട് ബഹ്‌റൈൻ അലുംനി വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം പുതിയ യൂനിയൻ ഭാരവാഹികളെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    16 പേരടങ്ങുന്ന അലുംനി യൂനിയൻ ഭാരവാഹികൾ : ചെയർമാൻ - പ്രജി. വി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി - രജിത ടി.കെ, സോഷ്യൽ സർവീസ് കൗൺസിലർ - അരവിന്ദൻ എം, മെമ്പർഷിപ് സർവീസ് കൗൺസിലർ-ജിതേഷ് എം.ആർ, വൈസ് ചെയർമാൻ - ഐശ്വര്യ ജഗദീഷ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി - സരിത സജീഷ്, ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി - ജിജു പൂളക്കൽ, ജനറൽ ക്യാപ്റ്റൻ - സുനിൽ ലോറൻസ്, മാഗസിൻ എഡിറ്റർ/ റിപ്പോർട്ടർ - സിജേഷ് പി.കെ, യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ്സ് : ആശ സുനിൽ, പ്രിയേഷ് ഗംഗാധരൻ, ഹിഷാം കെ., ഷാജു കെ. നായർ, ബിജു സി., സിദ്ധാർഥ് കെ., പുണ്യ പി.

    പുതിയ അലുംനി യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ മെമ്പർമാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി ആർട്സ് ഡേ, ഓണാഘോഷം, സ്പോർട്സ് ഡേ, അലുംനി യൂണിയൻ ഡേ, എന്നിവക്ക് പുറമെ ഒരു ഫൺ ഡേ, വിനോദയാത്ര, പൊതു സമൂഹത്തിനായുളള പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ബഹ്‌റൈൻ അലുംനി യുടെ ഭാഗമാവാനും +973 3435 3639 / +973 6691 1311 / +973 3928 8974 / +973 3652 4953 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Zamorin's Guruvayurappan College Bahrain Alumni elects new office bearers
    Next Story
    X