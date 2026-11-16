27-ാമത് എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന് സമാപനംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നടന്ന 27-ാമത് എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെൻ്റിന് ശനിയാഴ്ച സമാപനമായി. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സഫ്രിയയിലെ സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സിലായിരുന്നു സമാപന ദിന മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
ഒരൊറ്റ സെഷനായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടൂർണമെൻ്റിലെ അന്തിമ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചു. എൻ.ബി.ബി , സമിൽ സർവീസസ്, ക്രെഡിമാക്സ്, ഇപി സൊസൈറ്റി, ഡീക്കോ ബഹ്റൈൻ, സിറോക്സ് 1, സിറോക്സ് 2, വിജിഎ ടീം 2, പൊക്കാരി സ്വറ്റ്, അറേബ്യൻ ഫെയർവേയ്സ്, മഹ്സൂൽ, എച്ച്.എച്ച് ശൈഖ് നാസർ അക്കാദമി, ബഹ്റൈൻ ജൂനിയേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകളാണ് അവസാന ദിനത്തിൽ മത്സരിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെൻ്റിന് എല്ലാ വർഷവും ഉദാരമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്ന രക്ഷാധികാരി ഹമദ് രാജാവിനോടും, പരിപാടിയുടെ ആസൂത്രണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ റോയൽ കോർട്ടിനോടും അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിച്ചു.
കേവലം ഒരു കായിക മാമാങ്കം എന്നതിലുപരി, സമൂഹത്തോടുള്ള കരുതലിൻ്റെയും ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് എന്ന് ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. ടൂർണമെൻ്റിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുക ആശുപത്രിയുടെ സാമൂഹിക സേവന-ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. അർഹരായവർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ആശുപത്രിയുടെ ദൗത്യത്തിന് ഇത് വലിയ കരുത്തേകുന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഈ ടൂർണമെൻ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്പോൺസർമാരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.