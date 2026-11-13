27-ാമത് എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം

27-ാമത് എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന് ആവേശകരമായ തുടക്കംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന 27-ാമത് വാർഷിക അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ (എ.എം.എച്ച്) ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം. സഫ്രിയയിലെ രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൽ നവംബർ 14 വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്.
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നടന്ന ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, വിവിധ കമ്പനി സി.ഇ.ഒമാർ, ഗോൾഫ് താരങ്ങൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സൗഹൃദപരമായ മത്സരവും ഒത്തുചേരലും സമന്വയിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ ദിനം മികച്ച പങ്കാളിത്തമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഒമ്പത് ഹോളുകളുള്ള കോഴ്സിൽ താരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെയാണ് മത്സരിച്ചതെന്നും സൗഹൃദപരമായ മത്സരവീര്യം ടൂർണമെന്റിന് കൂടുതൽ മാറ്റുകൂട്ടിയെന്നും അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, പ്രീമിയർ ഫ്ലൈറ്റുകളിലെ വിജയികൾക്ക് പുറമെ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദി പിൻ, മോസ്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് ഡ്രൈവ്, ലോംഗസ്റ്റ് പട്ട് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യ ദിനത്തിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ പ്രകാരം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ സഫ്രിയ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 1 രണ്ടാം സ്ഥാനവും കോമൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. പ്രീമിയർ ഫ്ലൈറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ആർ.ജി.സി 1 ഒന്നാം സ്ഥാനവും കെ.എച്ച്.എ.എം.എച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഡിപ്ലോമാറ്റ് 2 മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.