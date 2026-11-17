ബജറ്റ് പറയുന്നത്, പറയാത്തത്text_fields
ജൂൺ 19-ലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗപ്രകാരം ‘ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0’ എന്നത് ഒരു സമഗ്ര ഭൂവിനിയോഗ നയമാണ്. ഭൂമിയുടെ ദൗർലഭ്യവും നിയമക്കുരുക്കും പദ്ധതികളെയും നിക്ഷേപത്തെയും തടയുന്നു എന്നതാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. സർക്കാർ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുത്തി ലാൻഡ് ബാങ്ക്, കാലഹരണപ്പെട്ട ഭൂനിയമങ്ങളുടെ പുനഃപരിശോധന, ഭൂമി വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു മാറ്റുന്ന നടപടി ലളിതമാക്കൽ, വൻ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ലാൻഡ് പൂളിങ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. തീരദേശ നിവാസികൾക്കും മലയോര കർഷകർക്കും പട്ടയം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് നിസ്സാരമല്ല. പട്ടയം ഇല്ലാത്ത തീരദേശവാസികൾക്കും മലയോര കർഷകർക്കും ഭൂമിയുടെ രേഖ നൽകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർഥ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ അതേ ബജറ്റ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമി മാറ്റുന്ന നടപടികൾ ലളിതമാക്കാനും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
ഒരേ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ‘ഭൂമി ലഭ്യമാക്കൽ’ രണ്ട് അർഥത്തിൽ വരുന്നു: ഒന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിടപ്പാടം, മറ്റൊന്ന് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം. ഈ രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഏത് ആദ്യം എന്ന് നിയമം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ വിപണിമൂല്യംതന്നെ അത് തീരുമാനിക്കും; ദരിദ്രർ അവിടെ എപ്പോഴും പിന്നിലാകും. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, തോട്ടഭൂമിയിൽ പഴവർഗങ്ങളും ദീർഘകാല വിളകളും അനുവദിക്കാനും ‘തോട്ടം’ എന്നതിന്റെ നിർവചനംതന്നെ മാറ്റാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണനയിലാണ്. കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിന്റെ പഠനമാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം. മുൻ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമീഷണർ എ.ടി. ജെയിംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത്; അതിനുശേഷം നിയമസഭയിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഭൂമി നൽകുന്ന കാര്യവും സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്. തോട്ടഭൂമിയുടെ അഞ്ചു ശതമാനം വരെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. അതായത്, തോട്ടഭൂമിയിൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് ഒരു മുന്നണിയുടെ മാത്രം പതിവല്ല. ഭൂമി പുനർവിതരണം എന്ന ആശയത്തിൽനിന്ന് രണ്ടു മുന്നണികളും അകന്നു എന്ന വിമർശനത്തിന് ഇത് ബലം നൽകുന്നു.
ആശങ്കകൾ എത്രത്തോളം ന്യായം?
ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ ആശങ്ക ഇതാണ്: തോട്ടഭൂമിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരവും മറ്റ് വാണിജ്യ പദ്ധതികളും അനുവദിച്ചാൽ ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങും. അഞ്ചു ശതമാനം പരിധി 50 ശതമാനമാക്കാൻ തോട്ടമുടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും യു.ഡി.എഫ്. അതിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞുവെന്നും സംഘടനാ നേതാവ് ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ആരോപണം സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല; ഔദ്യോഗിക നിർദേശമായി ഇത്തരമൊരു പരിധിയും പുറത്തുവന്നിട്ടുമില്ല.
എങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥത കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അതേ ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യ ഉപയോഗം അനുവദിച്ചാൽ അത് സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമോ? പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉയരുകയും ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യില്ലേ? നിയമം ഭൂവിനിയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകിയാൽ ഭൂപരിധി ഇളവ് തുടരുമോ? ഇവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഭേദഗതിയുടെ കരടും പുറത്തുവരുമ്പോഴേ ഇതറിയാനാകൂ.
പരിസ്ഥിതി വിഷയവും ഇതിനൊപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ പലതും വനത്തോടും ദുർബല പ്രദേശങ്ങളോടും ചേർന്നുകിടക്കുന്നവയാണ്. അവിടെ റിസോർട്ടുകളും വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികളും വന്നാൽ അതിന്റെ ആഘാതം തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ആദിവാസി ഊരുകളും ആദ്യം അനുഭവിക്കും. ‘പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടും’ എന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പ് ഭേദഗതിയുടെ വാചകത്തിൽ കർശന വ്യവസ്ഥകളായി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ വിശ്വസനീയമാകൂ.
മറുവശത്ത്, സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെയും ലഘൂകരിച്ചുകാണരുത്. പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതും നഷ്ടത്തിലായതുമായ തോട്ടങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്കും ഭാവിക്കും ഭാരമാണ്. ഭൂമി ഉൽപ്പാദനക്ഷമമാക്കുന്നതും ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറില്ലെന്ന ഉറപ്പും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഷ്കരണം വേണമോ എന്നതല്ല; ആ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആദ്യ പരിഗണന ആർക്കാണ് എന്നതാണ്.
വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്
ഭൂരഹിതരോടുള്ള വാഗ്ദാനം പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതിരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടണം. ഒന്നാമതായി, വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളും റിപ്പോർട്ടും പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണം; ആദിവാസി, ദലിത് പ്രതിനിധികളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാമതായി, ഉടമസ്ഥത തർക്കത്തിലുള്ള തോട്ടഭൂമിയിൽ വാണിജ്യ ഇളവ് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് നിലവിലുള്ള കേസുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നിയമത്തിൽ ഉറപ്പാക്കണം. മൂന്നാമതായി, ലാൻഡ് ബാങ്കിൽ വരുന്ന സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം ഭൂരഹിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സമയപരിധിയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കണം. നാലാമതായി, വനാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങളും കുടികിടപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളും ഇതേ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണം.
ഇതൊന്നും അസാധ്യമായ ആവശ്യങ്ങളല്ല. അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അർഹരായവർക്ക് ഭൂമി ലഭിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നും ഉള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിന്, അതേ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത തർക്കത്തിലായിരിക്കെ അത് വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനു തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഒരു വ്യക്തമായ മുൻഗണനാക്രമം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമിവിതരണവും വ്യവസായ ഭൂമി ലഭ്യതയും ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ യഥാർഥ പരീക്ഷണം.
കേരളത്തിലെ ഭൂസമരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ അളവിന്റെ മാത്രം സമരമായിരുന്നില്ല; അത് അന്തസ്സിന്റെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും സമരമായിരുന്നു. 1970-ൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ 2026-ൽ വീണ്ടും വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടിവന്നാൽ, ‘ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0’ എന്ന പേര് പുതിയതും ഉള്ളടക്കം പഴയതുമായ ഒരു പദ്ധതിയായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടും. ഭൂരഹിതരുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി ഭൂരഹിതർക്കുതന്നെ ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇനി സർക്കാരാണ്.
(അവസാനിച്ചു)
(സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ്
സ്റ്റഡീസിൽ റിസർച് അസോസിയേറ്റാണ് ലേഖകൻ)
sreenijsreenu@gmail.com