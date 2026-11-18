വോട്ട് അവകാശമാണ്, ഔദാര്യമല്ലtext_fields
വോട്ടുകൊള്ള തടയണമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി അണിനിരന്ന വിദ്യാർഥികളെയും യുവജനനേതാക്കളെയും പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതും വലിച്ചിഴച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ലോകം നടുക്കത്തോടെ കണ്ടു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങിയ യുവതയെ ഭീകരവാദികളെയെന്ന മട്ടിൽ ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്തതും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർക്കാർ വഴിവിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലളിതമാണ്: പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) എന്ന പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷ, ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ വെട്ടിനീക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൊള്ളാതിരിക്കുമോ?
വിദ്യാർഥികളോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളോ അല്ല, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രണ്ട് സഹകമീഷണർമാർ തന്നെയാണ് ഈ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം ആദ്യമായി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയല്ല, പത്തുമാസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 14 തവണ.
സെപ്റ്റംബർ അവസാനം മുതൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യവും വിവിധ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകളും 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യും ഡൽഹിയിലും രാജ്യമൊട്ടുക്കുമുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് കമീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഐസ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ മുതൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥിനികൾ വരെ പൊലീസിന്റെ വേട്ടയ്ക്കിരയായി. പക്ഷേ, മർദനങ്ങൾകൊണ്ടൊന്നും കുട്ടികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ മോദി-ഷാ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് പൗരജനങ്ങളോ
എസ്.ഐ.ആറിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വശം അത് വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിനെ ഒരു പൗരത്വ പരിശോധനയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ്. 2002-ലെ പട്ടികയാണ് അടിസ്ഥാനം. അതിൽ സ്വന്തം പേരോ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരോ ഇല്ലാത്തവർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. പട്ടികയിലുള്ളവരെ വോട്ടർമാരായി കണക്കാക്കുകയും ഒഴിവാക്കാൻ ഭരണകൂടം കാരണം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഴയ തത്വം ഇവിടെ തലകീഴാകുന്നു. ഈ തന്ത്രം നാം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2019-ലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി മതത്തെ പൗരത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാക്കി; രാജ്യവ്യാപക എൻ.ആർ.സിയെക്കുറിച്ച് ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു. ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനാകാതെ വന്ന ആ അജൻഡയാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടർപട്ടികയുടെ വാതിലിലൂടെ തിരിച്ചുവരുന്നത്. രേഖകളുടെ പേരിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നവരിൽ ഏറെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ദലിത്-ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും ദരിദ്രരും സ്ത്രീകളുമായിരിക്കും.
അടുക്കളയിൽനിന്ന് ബൂത്തിലേക്ക്
വിവാഹശേഷം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയ സ്ത്രീകളുടെ പേരും വിലാസവും പല രേഖകളിലും പലതാണ്. സ്വന്തം പേരിൽ ഭൂമിയോ രേഖകളോ ഇല്ലാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്ക് 2002-ലെ പട്ടികയുമായുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഗൾഫിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇതേ ആശങ്കയിലാണ്.
ഈ വെല്ലുവിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് വനിതാ ലീഗ് താഴെത്തട്ടിലിറങ്ങിയത്. എസ്.ഐ.ആർ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ വനിതാ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രതയോടെ വോട്ട് ചേർക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകി; സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സഹായ ക്യാമ്പുകൾ പഴയ പട്ടികയിൽ പേര് കണ്ടെത്താനും ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനും രേഖകൾ ശരിയാക്കാനും സ്ത്രീകൾക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും തുണയായി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പോലും വോട്ട് നഷ്ടമാകരുത് എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ വനിതാ ലീഗ് ‘സമരജ്വാല’ തെളിക്കുന്നത്.
എസ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കുക, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കുക എന്നിവയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ യുവത തുടങ്ങിവെച്ച ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിന് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന ഐക്യദാർഢ്യമാണിത്. വോട്ട് അവകാശമാണ്, ഔദാര്യമല്ല. ആ അവകാശം കവരാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനമാണിത്.
(വനിതാ ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖിക)