മൂന്ന് കൊടി, ഒറ്റ കൊള്ള: കേരളം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഗൂഢസംഘ ഭരണംtext_fields
കേരളം അഭിമാനിക്കുന്നത് പലതിനെക്കുറിച്ചാണ്. സാക്ഷരത, ആരോഗ്യം, രാഷ്ട്രീയ ബോധം. പക്ഷേ, ഈ അഭിമാനത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായി ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. അത് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനത്തിലും, ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെ നിയമനത്തിലും, മുന്നാക്ക ജാതികൾക്കുള്ള ഈ.ഡബ്ള്യു.എസ് സംവരണത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നണികൾ. അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഗൂഢസംഘം. ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ, ഇവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ജാതി-മത-വർഗ താല്പര്യങ്ങളെയും, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെയും, സ്വജനപക്ഷപാതപരമായ ഭരണത്തെയുമാണ്. തുല്യനീതിയും അവസര സമത്വവും പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യവും എന്ന ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകൾ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ധ്വംസിക്കപ്പെടുകയാണ്.
1. എയ്ഡഡ് നിയമനം: ഡയറക്ട് പേയ്മെന്റ് എന്ന ഓലപ്പാമ്പ്
ഡയറക്ട് പേയ്മെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന ഓലപ്പാമ്പ് കാട്ടിയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്. സർക്കാരാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നിയമനം നടത്തുന്നത് മാനേജ്മെന്റുകളാണ്. യു.ജി.സി മാനദണ്ഡങ്ങളോ, KS&SSR വ്യവസ്ഥകളോ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ ഇവിടെ കാറ്റിൽ പറത്തപ്പെടുന്നു. സർവ്വകലാശാലകൾ സർവ്വവിധ നീതിയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കശാപ്പ് ശാലകളാകുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ നിത്യ ക്കാഴ്ച. ഫലം വ്യക്തമാണ്. യോഗ്യതയും മെറിറ്റും ഉള്ളവൻ തെരുവിൽ. പണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനും, ജാതിയും മതവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃത തർക്കും മാനേജ്മെന്റിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും അകത്ത്. ഇത് വെറും നിയമനത്തിലെ അഴിമതിയല്ല, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ല് തകർക്കുന്ന കൊള്ളയാണ്. പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്വകാര്യ ജാതി-മത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കപ്പെടുന്നു. മാറിമാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ എല്ലാം ഈ സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. കാരണം, ഈ സംവിധാനം തകർന്നാൽ അവരുടെ വോട്ടുബാങ്കും പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കും നിലയ്ക്കും.
2. ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ: വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വീതംവെപ്പ്
ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെ നിയമനവും ഇതേ കഥ തന്നെയാണ്. ഭക്തർ അർപ്പിക്കുന്ന പണവും സ്വത്തും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ, നിയമനം നടക്കേണ്ടത് മെറിറ്റിന്റെയും സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ അവിടെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ താല്പര്യവും, ജാതി സംഘടനകളുടെ സമ്മർദ്ദവും, കോഴയും സ്വാധീനവുമാണ്. വിശ്വാസത്തെ മറയാക്കി നടക്കുന്ന ഈ വീതംവെപ്പ്, സാധാരണക്കാരനായ ഭക്തനോടും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയോടുമുള്ള വഞ്ചനയാണ്.
3. ഈ.ഡബ്ള്യു.എസ് സംവരണം: കടലാസിൽ മാത്രം പാവപ്പെട്ടവന് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ നടക്കുന്ന മുന്നാക്ക ജാതികൾക്കുമാത്രമായുള്ള സംവരണം.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന 103 -ാം ഭേദഗതി യിലൂടെ ഉറപ്പുനൽകിയ ഈ.ഡബ്ള്യു.എസ് സംവരണം പോലും ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ 15(6), 16(6) അനുച്ഛേദങ്ങൾ നൽകുന്ന അവകാശം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, അതിലും ജാതി-മത കണക്കുകളും വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും ഉദ്യോഗസ്ഥ-രാഷ്ട്രീയ ഒത്തു കളിയുമാണ് നടക്കുന്നത്. അർഹതയുള്ള യഥാർത്ഥ പാവപ്പെട്ടവന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നില്ല. സ്വാധീനമുള്ളവൻ അത് കൈക്കലാക്കുന്നു. അതേസമയം, എല്ലാ ജാതി-മത സ്ഥാപനങ്ങളും, വ്യക്തികളും, ട്രസ്റ്റുകളും, കുടുംബങ്ങളും കോഴപ്പണവും കള്ളപ്പണവും കൊണ്ട് കയ്യൂക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം നേടി വിലസുന്നു. സാധാരണക്കാരൻ മാത്രം പുറത്ത്.
4. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒമ്പത് വർഷമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നീതി
ഇതിലും ഞെട്ടിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. എയ്ഡഡ് നിയമനം സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിലധികമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവാത്ത വിധം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായി വിശ്വാസയോഗ്യമായി അറിയുന്നു. നീതി വൈകുന്നത് നീതി നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒമ്പത് വർഷം എന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാലമാണ്. ആ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന നീതിക്ക് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? ഈ കാലതാമസം ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്? വ്യക്തമായും, ഈ അഴിമതി സംവിധാനം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം. നിയമപോരാട്ടത്തെ പോലും തളർത്തുന്ന ഈ അവസ്ഥ, ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. ഈ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ഇനി മൗനം പാടില്ല. നീതിബോധമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യസ്നേഹികളും, പൗരസമൂഹവും, അധ്യാപകരും, വിദ്യാർത്ഥികളും, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം.
1. പൊതുവേദിയിൽ ചർച്ചയാക്കണം: ഇത് ഒരു ജാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും തുല്യ അവസരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.
2. കോടതികൾ വഴി നീതി തേടണം: സുപ്രീം കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തമായ നിയമപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണം. പൗരസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കേസുകൾക്ക് വേഗം കിട്ടൂ.
3. സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെടണം: എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെയും എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പി.എസ്.സി/ പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വഴി, മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടണം.
ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യനെ വിഭജിച്ച്, കോഴപ്പണത്തിന്റെ പേരിൽ അവസരങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം തകർക്കാതെ കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതിയോ, മെറിറ്റോ, യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യമോ ഉണ്ടാകില്ല. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഇനി എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്.