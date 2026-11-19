മറക്കരുത് ഈ പോരാളിയെ: ഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ബതഖ് മിയാൻ അൻസാരിയുടെ കഥtext_fields
1917 ഏപ്രിൽ. ബിഹാറിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടം മാനേജറുടെ ദരിദ്രനായ പാചകക്കാരൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുമായി തീൻമേശയിലേക്ക് നടന്നു. താനുമായി ചർച്ചയ്ക്കെത്തുന്ന അതിഥിക്ക് വിഷം കലർത്തിയ ആ പാൽ കുടിക്കാൻ നൽകണമെന്നായിരുന്നു മാനേജറുടെ കല്പന. ആ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ടായിരുന്നു; അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അയാൾ ആ കല്പന ധിക്കരിച്ചു. ആ ഒരൊറ്റ തീരുമാനം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിതന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ആ അനുസരണക്കേട് മൂലം വിഷം തീണ്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ട അതിഥിയെ, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയെ, ലോകത്തിന് ഒന്നടങ്കം അറിയാം. പക്ഷേ, മഹാത്മാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ബതഖ് മിയാൻ അൻസാരി എന്ന ദരിദ്ര ഭൃത്യനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം?
ചമ്പാരനിലെ പോരാട്ടം
ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വിഷം നൽകി ഗാന്ധിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണമറിയാൻ വടക്കൻ ബിഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തലമുറകളായി പ്രാദേശിക കർഷകരെക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗത്ത് നീലം കൃഷി ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടമുടമകൾ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടിയോ കർഷകരുടെ ഉപജീവനമോ അവർക്ക് വിഷയമായിരുന്നില്ല. 1917 ആയപ്പോഴേക്കും ജർമനിയിൽ കൃത്രിമ ചായങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചതോടെ നീലം വ്യാപാരം തകർച്ചയിലായി. ഇതോടെ നഷ്ടം നികത്താൻ തോട്ടമുടമകൾ പുതിയ തന്ത്രം പയറ്റി; കൃഷിക്കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ കർഷകർ വൻതുക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അവർ നിബന്ധന വെച്ചു. അങ്ങനെ ചമ്പാരനിലെ കർഷകർ ഇരട്ടച്ചൂഷണത്തിന് ഇരയായി.
1915-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഗാന്ധി പ്രാദേശിക കർഷകരുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ചമ്പാരനിലേക്ക് വന്നത്. ജില്ല വിട്ടുപോകണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹമത് ചെവിക്കൊള്ളാതെ ഗ്രാമങ്ങൾതോറും നടന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ പരാതികൾ നേരിട്ട് കേട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ നിശ്ശബ്ദ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ വലിയ സമരമായി മാറിയ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമായി വളർന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ഗാന്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത്.
അത്താഴവിരുന്നിലെ ഗൂഢാലോചന
ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലിൽ അസ്വസ്ഥനായ മോത്തിഹാരിയിലെ തോട്ടം മാനേജർ എർവിൻ, കർഷകപ്രശ്നങ്ങൾ സൗഹാർദപരമായി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന വ്യാജേന ഗാന്ധിയെ അത്താഴത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഒരു യുവ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയായ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് ഈ സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞതുതന്നെ.
തോട്ടത്തിലെ പാചകക്കാരനായിരുന്ന ബതഖ് മിയാൻ അൻസാരി സിസ്വ അജ്ഗരി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ദരിദ്ര തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. തോട്ടം മാനേജർ നൽകുന്ന തുച്ഛമായ കൂലി കൊണ്ടാണ് അയാൾ കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത്. വിഷം കലർത്തിയ പാൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുതലാളി, അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ സർവനാശമായിരിക്കും ഫലമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അത്താഴമേശയിലേക്ക് പാലുമായി ചെന്ന അൻസാരിയുടെ പരിഭ്രമം ശ്രദ്ധിച്ച ഗാന്ധി കാര്യമെന്താണെന്ന് തിരക്കിയെന്നും, അയാൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞുവെന്നുമാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണം. ചോദ്യത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ അൻസാരി തന്നെ ഗൂഢാലോചന വെളിപ്പെടുത്തി പാൽ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും, ഗാന്ധി ആ പാൽ കുടിച്ചില്ല; അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയെ പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധിയുടെ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
ത്യാഗത്തിന് ലഭിച്ച ‘പ്രതിഫലം’
ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിക്ക്, 1917-ൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ യജമാനനെ ധിക്കരിക്കുക എന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, അന്നുമാത്രം കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു അപരിചിതനുവേണ്ടി അയാൾ ആ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നു. തന്റെ യജമാനനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നയാൾ ആരാണെന്നോ ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഇന്ത്യക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാറുമെന്നോ ഒന്നുമറിഞ്ഞിട്ടല്ല അൻസാരി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലാക്കി ആ മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. അൻസാരിക്ക് ഈ തീരുമാനത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടിവന്നു.
തോട്ടമുടമയുടെ പ്രതികാരം അതിക്രൂരമായിരുന്നു. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അയാൾ അൻസാരിയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ അൻസാരി വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുകയും ചെയ്തു. അൻസാരിയുടെ ചെറിയ ഭൂമി ഭരണകൂടം പിടിച്ചെടുക്കുകയും സിസ്വ അജ്ഗരിയിലെ വീട് ഇടിച്ചുനിരത്തുകയും ചെയ്തു. ആ വീടിരുന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് ശ്മശാനമാക്കി മാറ്റിയതായും വിവരണങ്ങളുണ്ട്. അൻസാരിയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും നിരാലംബരായി പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പോയി. മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം ചമ്പാരൻ സമരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും അൻസാരിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഗാന്ധിയുടെ എഴുത്തുകളിലും ഈ സംഭവം ഇടംപിടിച്ചില്ല. ഗ്രാമീണ ബിഹാറിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് അൻസാരി നിശ്ശബ്ദനായി മറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുഖം
1950-ൽ മോത്തിഹാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് യാദൃച്ഛികമായി നടന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രം ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്താതെ മാഞ്ഞുപോയേനെ. രാഷ്ട്രപതിയായ ശേഷം മോത്തിഹാരിയിലെത്തിയ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ കണ്ട് ആർപ്പുവിളിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു വൃദ്ധനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടയുന്നത് പ്രസാദിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ആ വൃദ്ധനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി, ഓടിച്ചെന്ന് ആശ്ലേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 1917-ലെ ആ അത്താഴവിരുന്നിന്റെ കഥ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ജനക്കൂട്ടത്തോട് വിവരിച്ചു. അൻസാരിയുടെ കുടുംബം കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, അൻസാരിക്കും മൂന്ന് മക്കൾക്കുമായി 24 ഏക്കർ ഭൂമി പതിച്ചുനൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
ഇനിയും പൂർത്തിയാകാത്ത വാഗ്ദാനം
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് അൻസാരിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് നടപ്പായില്ല. 1957-ൽ അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായിത്തന്നെ അന്തരിച്ചു. മരണത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം, വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനായി ഒരു വനത്തോട് ചേർന്ന കുറച്ച് ഭൂമി ബിഹാർ സർക്കാർ അൻസാരിയുടെ ഇളയ മകന് നൽകി. പിന്നെയും രാഷ്ട്രപതിമാരും ബിഹാറിൽ സർക്കാറുകളും മാറിമാറി വന്നു. അർഹമായ നീതിക്കുവേണ്ടി ആ കുടുംബം പോരാട്ടം തുടർന്നു. 2010-ൽ ഇവരുടെ ദുരിതമറിഞ്ഞ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ വിഷയത്തിൽ പുതിയ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അതിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും 2023-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അൻസാരിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇപ്പോഴും ദിവസക്കൂലിക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നും എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പൂർണമായി പാലിക്കപ്പെടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്.
പ്രഗല്ഭരായ നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല, ബതഖ് മിയാൻ അൻസാരിയെപ്പോലെ അറിയപ്പെടാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമാക്കിയത് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കഥ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. 1917-ലെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലോ ചമ്പാരൻ സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിലോ അൻസാരിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ പരസ്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അൻസാരി കുടുംബത്തിന്റെ ഓർമകളിലുമാണ് ഈ ചരിത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്. കടലാസ് തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ ചരിത്രം അതിജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഗാന്ധിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ബതഖ് മിയാൻ അൻസാരി വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ വീരനായി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം കഥകൾ നമ്മൾ ഉറക്കെയുറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സ്വന്തം ജീവിതകാലത്ത് പുരസ്കരിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ബതഖ് മിയാൻ അൻസാരിയുടെ സ്മരണാർഥം ഒരു ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയോ സന്നദ്ധമായാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.
(കേരള ഹൈകോടതി മുൻ ജഡ്ജിയും സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമീഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ജസ്റ്റിസ് ഷംസുദ്ദീൻ മനുഷ്യാവകാശ, മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്)