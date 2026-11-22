'കെയറി'ല്ലാതെ നോർക്ക കെയർtext_fields
പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2025 നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് നോർക്ക കെയർ. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയ ഈ പദ്ധതി, ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ കടുത്ത വിവാദങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ്. സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ മികച്ച ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പദ്ധതിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് സർക്കാർ മറുപടി നൽകുമോ?
ജനകീയ ആരോഗ്യസുരക്ഷയുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷ
സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ സാധാരണയായി നൽകാത്ത ചില സവിശേഷ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് നോർക്ക കെയർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 18 മുതൽ 70 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏകീകൃത പ്രീമിയം, നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിയില്ലാതെ ചികിത്സ തേടാനുള്ള സൗകര്യം, മുൻകൂർ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയില്ലാതെ തന്നെ പോളിസിയെടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. കൂടാതെ മലയാളികൾ സാധാരണയായി ആശ്രയിക്കുന്ന നിരവധി ആശുപത്രികളെ ഇൻഷുറൻസ് ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും പദ്ധതിക്ക് സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിച്ചു. പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെക്കാലമായി ലഭിക്കാതിരുന്ന ആരോഗ്യസുരക്ഷയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പായാണ് നോർക്ക കെയർ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്.
ചികിത്സ ലഭിച്ചവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ച വിശ്വാസ്യത
തുടക്കത്തിൽ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയാണ് നോർക്ക കെയർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിയില്ലാത്തതിനാൽ പോളിസി എടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചികിത്സ തേടാനും ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനും കഴിഞ്ഞവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തുവന്നു. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത് പദ്ധതിയുടെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ചികിത്സ നീട്ടിവെച്ചിരുന്ന പലർക്കും ഈ പദ്ധതി ആശ്വാസമായി. ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർക്കു മാത്രമുള്ള ഒന്നല്ലെന്നും സാധാരണ പ്രവാസികൾക്കും ആരോഗ്യസുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാമെന്നും നോർക്ക കെയർ തെളിയിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവാസി സംഘടനകൾ
നോർക്ക കെയറിന്റെ ജനകീയവൽക്കരണത്തിൽ പ്രവാസി സംഘടനകൾ വഹിച്ച പങ്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ നോർക്ക അധികൃതർ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും തുടർഘട്ടങ്ങളിൽ അവലോകന യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വിവിധ സംഘടനകൾ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രവാസലോകത്ത് ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിനുകളും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളും ആരംഭിച്ചു. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനും സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രവാസികളെ സഹായിച്ചു. നോർക്ക കെയറിൽ അംഗങ്ങളായ ഭൂരിഭാഗം പേരിലേക്കും പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലും അവരെ എൻറോൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിലും ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർണായകമായിരുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മാത്രം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസികളുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് സംഘടനകളുടെ നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തകർ പദ്ധതിയെ എത്തിച്ചു.
സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ
ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ നോർക്ക കെയറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പദ്ധതിക്കെതിരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതായും പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷയും കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിയില്ലാത്ത ചികിത്സാ സൗകര്യവും പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽനിന്ന് നോർക്ക കെയറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടയിലും പദ്ധതിയുടെ സ്വീകാര്യത നിലനിന്നു.
നോർക്ക കെയറിനൊപ്പം നോർക്ക കെയർ പ്ലസും
നോർക്ക കെയറിന് ലഭിച്ച വലിയ സ്വീകാര്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോളിസിയുടെ പരിധി വിപുലീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കു പുറമെ ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുകയും മാതാപിതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യവും വേണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അഞ്ചുലക്ഷം മുതൽ ഒരുകോടി രൂപവരെ ചികിത്സാ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്ന നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിലും നിരവധി പ്രവാസികൾ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രവാസികളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതിക്ക് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത നേടാനാകുമെന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു നോർക്ക കെയറും നോർക്ക കെയർ പ്ലസും.
നോർക്ക കെയറിന് ചുവടുപിഴച്ചതെവിടെ?
ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി പോളിസി പുതുക്കാൻ കാത്തിരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് പുതിയ പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പ്രീമിയത്തിൽ വൻ വർധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന തീയതിക്ക് മതിയായ സമയം മുമ്പ് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 31-ന് പോളിസി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസം വരെ പുതുക്കൽ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നത് പ്രവാസികളിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 13,411 രൂപ പ്രീമിയം നൽകി അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ കുടുംബ പോളിസി എടുത്ത 50 വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രവാസിക്ക് ഇത്തവണ അടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നത് 35,664 രൂപയാണ്. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ചുമടങ്ങുവരെ പ്രീമിയം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായത്. ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്ന സാധാരണ പ്രവാസിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി ഇൻഷുറൻസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും.
ജി.എസ്.ടി.യും പുതിയ സർവീസ് ചാർജും: അധികഭാരം പ്രവാസികൾക്ക്
പ്രീമിയം വർധനയ്ക്കു പുറമെ നികുതിയും അധിക സർവീസ് ചാർജും പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് ജി.എസ്.ടി. ഇളവ് നിലവിൽ വന്നിട്ടും നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയത്തിൽ 18 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഇതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറാകണം. ഈ നികുതി ഇളവ് പദ്ധതിക്ക് ബാധകമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതും സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുപുറമെ, ഓരോ പോളിസിക്കും 295 രൂപ വീതം നോർക്ക സർവീസ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ അധികമായി ഈടാക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നോർക്ക ഐഡി കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും മറ്റൊരു ചർച്ചാവിഷയമാണ്. 408 രൂപ നൽകി അപേക്ഷിക്കുന്ന നോര്ക്ക ഐഡി കാർഡുകൾക്ക് നേരത്തെ കേരളത്തിലെ വിലാസത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഫിസിക്കൽ കാർഡ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കാർഡ് അയക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലും പഴയ നിരക്ക് തുടരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വേണം. കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫീസും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? അനാവശ്യമായ അധിക ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കി പ്രവാസികൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ന്യായമായ നിരക്ക് ഈടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
നോർക്ക കെയറിൽനിന്ന് അകലുന്ന പ്രവാസികൾ
വർഷങ്ങളോളം സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും നാടിന്റെ വികസനത്തിനുമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും സ്വന്തം ആരോഗ്യപരിരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നവരാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവാസികൾ. അത്തരക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു നോർക്ക കെയർ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന പ്രീമിയം കാരണം പദ്ധതിയിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പലരും. ഒരു സാധാരണ പ്രവാസി കുടുംബത്തിന് വർഷംതോറും ഇത്രയും വലിയ തുക ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനായി മാറ്റിവെക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഫലത്തിൽ, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവരിൽ പലരും പദ്ധതിയിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. പുതിയ കരാറിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മാറിയതോടെ നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും പുതിയതായി അംഗത്വമെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻ പോളിസിയിലെ തുടർച്ചാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുതിയ പോളിസിയിൽ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്. മുൻകാല രോഗങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ, കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി, പോളിസി തുടർച്ച തുടങ്ങിയവയിൽ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകണം.
നോർക്ക കെയർ പ്ലസിന്റെ ഭാവി എന്താകും?
2027 ഏപ്രിലിൽ നോർക്ക കെയർ പ്ലസിന്റെ കാലാവധിയും തീരും . നോർക്ക കെയറിന്റെ പ്രീമിയം വർദ്ധന വലിയ ചർച്ച വിഷയമായ സാഹചര്യത്തിൽ നോർക്ക കെയർ പ്ലസിന്റെ ഭാവി എന്താകും എന്നതും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ട് പദ്ധതികളെയും നിലനിർത്താൻ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ എന്നതും വെറും വാക്കായി മാറും.
ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത പദ്ധതിയോ?
2025 ൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറാണ് നോർക്ക കെയർ പുറത്തിറക്കിയത്. ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞകാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുകയും നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനകീയ പദ്ധതിയെ നിലനിർത്താൻ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ കൂട്ടായ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്.
സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മാറേണ്ടതല്ലേ?
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയുടെ സാരം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉയരുന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ്: ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതിയിൽനിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകുക മാത്രമാണോ സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതോ സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതും സർക്കാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ? നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയപ്പോഴാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ നോർക്ക കെയറിലേക്കും നോർക്ക കെയർ പ്ലസിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത്. നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷയും കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിയില്ലാത്ത ചികിത്സാ സൗകര്യവും ഉറപ്പുനൽകിയതുകൊണ്ടാണ് ഏറെക്കാലമായി ചികിത്സ നീട്ടിവെച്ചിരുന്ന പലരും മുന്നോട്ടുവന്നത്.
അവരിൽ പലരും ചികിത്സ തേടി ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി. അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ക്ലെയിം ബാധ്യത വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇത്രയധികം രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ചതിനെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പരാജയമായി കാണാനാകുമോ? ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ആവശ്യമുള്ളവർ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നതാണോ ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ കുറ്റം?
ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗം സഹിച്ച് കഴിയേണ്ടിവന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തെ അഭിമാനപദ്ധതിയായി കാണുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്കല്ല സാധാരണ പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യാവകാശങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ പരിഗണന നൽകേണ്ടത് . ന്യായമായ പ്രീമിയത്തിൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. സർക്കാർ വിഹിതം, പ്രത്യേക സബ്സിഡി, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായുള്ള പുനഃചർച്ച, പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിരക്കുകളുടെ പുനഃപരിശോധന തുടങ്ങിയ സാധ്യതകൾ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണം.
പ്രതിഷേധങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്
നോർക്ക കെയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ നോർക്ക അധികൃതർ നിരന്തരം യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണത്തിലും അംഗത്വ വിതരണത്തിലും സംഘടനകളെ പങ്കാളികളാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ സംഘടനകൾ പ്രീമിയം വർധനക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തുമ്പോൾ നോർക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഒരു കാര്യം സർക്കാർ തിരിച്ചറിയണം. പ്രവാസി ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ യഥാർത്ഥ അംബാസഡർമാർ പ്രവാസി സംഘടനകളാണ്. സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് ഇത്തരം പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഈ സംഘടനകളിലെ നിസ്വാർത്ഥരായ വളണ്ടിയർമാരാണ്.
നോർക്ക കെയർ കോൾ സെന്ററുകളിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉയരുമ്പോഴും പ്രവാസികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നതിലും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും അംഗത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പ്രവാസി സംഘടനകളാണ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണസമയത്ത് മാത്രം സംഘടനകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും നിർദേശങ്ങളെയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം ശരിയല്ല. പ്രവാസി സംഘടനകളുമായി അടിയന്തര ചർച്ചകൾ നടത്തി പ്രായോഗികമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം.വേണ്ടത് പിൻവാങ്ങലല്ല, തിരുത്തലാണ്
നോർക്ക കെയർ എന്ന ആശയം തെറ്റായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയായി വളരുന്നതാണ് നാം കണ്ടത്. എന്നാൽ ഉയർന്ന പ്രീമിയവും അധിക ചാർജുകളും പുതുക്കൽ നടപടികളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും അംഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചാ ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും പദ്ധതിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്:
1. പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അമിത പ്രീമിയം വർധന പുനഃപരിശോധിക്കുക.
2. സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങാനാകുന്ന ഏകീകൃതമോ സബ്സിഡിയോടുകൂടിയതോ ആയ പ്രീമിയം ഉറപ്പാക്കുക.
3. ഇൻഷൂറൻസിന് ജി.എസ്.ടി. ഇളവ് നൽകുക.
4. ഓരോ പോളിസിക്കും 295 രൂപയുടെ അധിക സർവീസ് ചാർജ് പിൻവലിക്കുക
5. നോർക്ക ഐഡി കാർഡ് ഫീസ് പുനഃപരിശോധിക്കുക.
6. പ്രവാസി സംഘടനകളുമായി അടിയന്തര കൂടിയാലോചന നടത്തുക.
7. പുതിയ പോളിസി നിബന്ധനകളും പ്രീമിയം നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യമായ വിശദീകരണം നൽകുക.
നോർക്ക കെയർ കേവലം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നമല്ല. മറിച്ച്, പ്രവാസികളോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ കരുതലിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാകേണ്ട ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും വികസനത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിന് കരുതൽ നൽകാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കിയ അവസരം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടത് കണക്കുകളിലെ ലാഭമല്ല, ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന കരുതലാണ്. നോർക്ക കെയറിനെ തകർക്കുകയല്ല വേണ്ടത്; അതിന്റെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. കെയർ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി പ്രവാസികളെ കൈവിടരുത്. നോർക്ക കെയറിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കെയർ' ഉണ്ടാകണം.
(പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ലേഖകൻ)