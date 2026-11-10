മാറുന്ന ജീവശാസ്ത്രലോകവും ഇന്ത്യയിലെ സാധ്യതകളും

മാറുന്ന ജീവശാസ്ത്രലോകവും ഇന്ത്യയിലെ സാധ്യതകളുംtext_fields
മരുന്നു കടകളിലെ ഷെല്ഫുകളിലിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രമല്ല, അവിടെ എത്താതെ പോയ മരുന്നുകളുമുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരങ്ങളിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത്. മറിച് നിലവിലുള്ള പരീക്ഷണ ജീവികളിൽ (പ്രധാനമായും എലികൾ ) പരീക്ഷിച്ചതു കൊണ്ട് മാത്രം എവിതമാണ് അവ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയെന്നു നിശ്ചയിക്കുക സാധ്യമല്ല.
കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് ആഗോള മരുന്നുനിർമാണത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇരുനൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക് ചിലവ്കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ഛ് ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരികെ, പുതിയൊരു സാധ്യതയാണ് നിലവിൽ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്.
മേഖലയുടെ ഭാവി വളർച്ച- നൂതനമായ മരുന്നുവികസനം, ജീവപ്രക്രിയകളുടെ പഠനങ്ങൾ, ആഭ്യന്തരമായി നവീന ചിന്തകളെ പരിപോഷിപ്പികൽ എന്നിവയിൽ അടിസ്ഥിതമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയെ സംബധിച്ചിടത്തോളം ഈ വളർച്ചകൾക്കുള്ള കേന്ദ്രബിന്ദു ജീവി കേന്ദ്രികൃതമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാതത്തിലേക്ക് (NAM - Non Animal testing Models) എത്രത്തോളം മാറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളിടത്താണ്.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ 10 - 14% ത്തിനു മാത്രമാണ് ഉപയോഗാനുമതി ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനകാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് ജീവികളിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ്. അത് മനുഷ്യനിൽ വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വലിയൊരളവോളം പരാജയപ്പെടുന്നു. ഇതിനൊപ്പം എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന കുറവും ഉയർന്നു വരുന്ന ചിലവും മാത്രമല്ല പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ വലുതാകുന്നു. രോഗികളിലേക് തക്കസമയത്ത് മരുന്നും ചികിത്സയും എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണിതിന്റെ പരിണിതഫലം.
ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സാധാരണ രീതികൾക്ക് സമാന്തരമായി വളർന്നുവരുന്നുണ്ട്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന - ലബോറട്ടറിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അവയവങ്ങൾ (Organoid), അവയവങ്ങളും - ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (Organ-on-Chip Platforms), വികസിച്ചുവരുന്ന കംപ്യുറ്റേഷനൽ (കംപ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്) മോഡലുകൾ, എഐ തുടങ്ങിയ നവീനസാങ്കേതികവിദ്യകളെയാണ് NAM(Non - Animal Testing Models) എന്നത്കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനരീതികൾ കൃത്യതയാർന്ന പ്രചനങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞസമയത് മരുന്നുകൾവികസിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിവരാടിസ്ഥിത തിരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഓരോ വർഷം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത പരീക്ഷണ മോഡലുകളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കുന്നുണ്ട്. ലബോറട്ടറി മൃഗങ്ങളുടെ വളർത്തലിലും പരിചരണത്തിലും കൂടിവരുന്ന നിയമ-ധാർമിക പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്നിവ ഗവേഷകരെ മറ്റു സാധ്യതകൾ തേടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ സാധ്യതകളാണ് ഇത് തുറന്നു തരുന്നത്, നാടവിര (C.elegans), ഈച്ച (Drosophila), തിരഞ്ഞെടുത്ത മീനുകൾ (Zebra fish) എന്നിവയിലും, യീസ്റ്റിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മോഡലുകൾ (Yeast Based models), ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയെടുത്ത സംയുക്ത കോശങ്ങളിൻ മേലുള്ള പഠനങ്ങൾ (Ex-vivo tissue studies) എന്നിവ അതിൽ ചിലതാണ്. ലബോറട്ടറിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന 3- ഡൈമെൻഷനൽ അവയവങ്ങളും മനുഷ്യകോശങ്ങളെ സമീകരിക്കുന്ന - കൃത്രിമകോശങ്ങളുമെലാം ഒരുമിക്കുമ്പോ ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതികവിദ്യകളേ ജീവശാസ്ത്ര വൃത്തങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗക്ഷമവും സ്വീകാര്യവുമാക്കുന്നു.
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ, ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിവേഗം സ്വീകാര്യതനേടുന്നുണ്ട്. യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, യുനൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾകായി ദേശീയകേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെച്ച സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, അംഗീകാരപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ഥ പദ്ധതികൾ ഇതിനായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. സമാന്തരമായി പരീക്ഷണ സാധ്യതകൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിനായി സർക്കാറുകൾ ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സംബധിച്ചിടത്തോളം എത്ര വേഗത്തിൽ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നു എന്നത് മേഖലയിൽ മത്സരിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല ഉയർന്നു വരുന്ന ആഗോള നിലവാരത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കാൻകഴിയുമോ എന്നതുകൂടിയാണ്.
ഈ മാറ്റം ഇന്ത്യക്ക് തന്ത്രപരമായ ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. ശക്തമായ മൂലഔഷധ (Generic Medicine) വ്യവസായം , വളരുന്ന ബയോസിമിലർസ് (ഒരേ അടിസ്ഥാന മിശ്രിതങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടെ മരുന്നുകൾ) ഉൽപ്പാദനശേഷി, സുസ്ഥാപിതമായ കരാറടിസ്ഥിത ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ എന്നിവയെലാമാണ് നിലവിലെ രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത്.എന്നിരുന്നാലും, ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റത്തിന് മരുന്ന് വികസനത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം സുപ്രധാനമായിരിക്കും.
ഗവേഷണ-വികസന മാർഗങ്ങളിൽ ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തതയാർന്ന ശാസ്ത്രവും, വേഗതയാർന്ന വികസന മാതൃകകളും, കൃത്യതയാർന്ന ശാസ്ത്ര ചിന്തകളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും രേഖപെടുത്തലും സാധ്യമാവും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുക മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, മരുന്നുവികസനത്തിന്റെയും കണ്ടെത്തലിന്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായിമാറുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നത്തെ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കും
നിലവിൽ ആദ്യപടിയായി നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പ്രായോഗിക തലങ്ങളുണ്ട്. മൂലഔഷധ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിലും 'ബയോസിമിലാഴ്സ്' വികസനത്തിലും ജീവികേന്ദ്രികൃതമലാത്ത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിലവിലുള ശാസ്ത്രീയരീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെതന്നെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയും. പൈറോജൻ*, എൻഡോടോക്സിൻ* പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പരിശോധനക്കായി ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ഇതരരീതികൾ ഇതിനകം തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അവയുടെ ഉപയോഗം ക്രമാതീതമായി ഉയർത്താം. കൂടുതൽ സംഘീർണമായ ചികിത്സാരീതികളിൽ, നിലവിലുള്ള രീതികളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും, വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് കഴിയും.
ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മരുന്നുവികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ, വ്യക്തികേന്ദ്രികൃത ശുശ്രൂക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലേക് കൃത്രിമത്വക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരീക്ഷണവിധേയമാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റഫോമുകൾ മുതലായവ വരുന്നതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുന്നു. ഇവയെലാം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഗവേഷണപരീക്ഷണങ്ങളെ ജീവികളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറിസഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജീവാണുക്കളുടെ അനുക്രമങ്ങൾ മനസിലാക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, തന്മാത്രകളുടെ ഡാറ്റാബേസുകൾ, വിവിധ - ജീവാണുക്കളെ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള പ്ലാറ്റുഫോമുകൾ എന്നിവയുടെ മുന്നേറ്റം ജീനോമിക്സ് (ജീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം), പ്രോട്ടിയോമിക്സ് (പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം) മെറ്റബൊലോമിക്സ് (മെറ്റബോളൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം) എന്നീ മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൾകാഴ്ച നൽകുന്നു. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഗവേഷകർ മനുഷ്യന്റെയും - മൃഗങ്ങളുടെയും ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ വിലയിരുത്തി അവതമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, മനുഷ്യന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ജീവിമോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവയുടെ ഉപയോഗസാധ്യതകൾ വികസിപ്പിക്കാനാകും.
മേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ സമഗ്രമായി മനസിലാക്കാൻ സർക്കാരും,വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും, ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളും സഹകരിച്ഛ് പ്രവർത്തികേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കായുള്ള ശാസ്ത്രസജീകരണങ്ങളും ഗവേഷണസൗകര്യങ്ങളും നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ, അതിനെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും ക്രമീകരണമാർഗങ്ങളിലൂടെ സമന്വയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കാതെപോകുന്നു. ക്രമീകരണങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തതക്കുറവും ഏകീകൃതമായ ദേശീയനയത്തിന്റെ അഭാവവും, നിലവിൽ പുരോഗതിയെ തടയിടുന്നു. ഈ വിടവുകളെ പരിഹരിക്കാൻ പുതിയതായി ഒന്നും തുടങ്ങേണ്ടതില്ല, നിലവിലുള്ള സാധ്യതകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വ്യക്തതയാർന്ന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം, ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇതിനെല്ലാം മുൻഗണനയിൽ ഉണ്ടാവണം.
ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വ്യാപകമായി പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനായി ഒരു ദേശിയ ചട്ടക്കൂട് രൂപപെടുത്തിയാൽ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വ്യക്തമായ ദിശ നൽകാനാകും. ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്തി, നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യക്കും എളുപ്പത്തിൽ ആഗോള വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം
തത്ത്വ-സാധ്യത പഠനങ്ങൾ, മരുന്നുകളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കണ്ടെത്തൽ, മരുന്നുപരിശോധന, വിഷശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ - എന്നിവയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്തസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പടിയായി ഗവേഷണ-പരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ സാധ്യതകളെ നിലവിലുള്ള സജീകരണങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം.
ജീവികേന്ദ്രികൃതമലാത്തസാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നിന്ന് ഉൽപാധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡാറ്റാ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയാമെന്നുള്ള കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ , ഇവയെ ഉൾകൊളാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വർധിക്കും. കൂടാതെ ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾ മേഖലക്ക് അനുകൂലമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും വ്യവസായികമായി മുന്നേറാനാകും.
വിശാലമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം നിർണായകമാകണം. നിലവിൽ മൃഗങ്ങളിൽ അടിസ്ഥിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതുമായിരിക്കെതന്നെ, ജീവികേന്ദ്രികൃതമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലുള്ള പുരോഗതി കൂടതൽ സന്തുലിതവും വിവരാടിസ്ഥിഥവുമായ ശാസ്ത്രസമീപനത്തിലേക്കും പരീക്ഷണ മൃഗങ്ങളിലുള്ള ആശ്രിത്വത്വം കാര്യമായി കുറക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ മേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ വ്യക്തമാണ്. ജീവി കേന്ദ്രികൃതമലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നയരൂപീകരണത്തെയും വ്യവസായിക ശേഷിയേയും ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെയും ഒരുമിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഇന്ത്യക്ക് അതിന്റെ മരുന്നുവ്യവസായത്തെ ശക്തമാക്കാനും (പുതിയത് കണ്ടെത്തലും, ധാരാളമായി ഉൽപാധിപ്പികലും) ആഗോളവിപണിയിൽ വിശ്വസ്തവും കരുത്തുറ്റത്തുമായ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിക്കാനും കഴിയു.ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള രോഗികൾക് ഫലപ്രദമാം വിധത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിന് ഈ മേഖലയെ പരിവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയണം.
‘ദി ഹിന്ദു’ ദിനപത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ പരിഭാഷ
(ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, മുൻ ഡയറക്ടർ -ജനറലാണ് ഡോ. എൻ. കെ. ഗാംഗുലി)
വിവർത്തനം : മുഹമ്മദ് സൈഫ് .സി