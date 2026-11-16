മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവിങ്: നിയമത്തിന്റെ പിടിയും അധികാരത്തിന്റെ പരിധിയും

മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവിങ്: നിയമത്തിന്റെ പിടിയും അധികാരത്തിന്റെ പരിധിയുംtext_fields
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് കേവലം ഗതാഗതനിയമലംഘനമല്ല; സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വലംഘനമാണ്. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ ശക്തിക്കൊപ്പം നിയമത്തിന്റെ പരിധിയും അധികാരത്തിന്റെ സാധുതയും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
കുറ്റക്കാരുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസക്തമായ നിയമചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ്. പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുക, രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുക, നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങൾ പൊതുസുരക്ഷയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്വാഗതാർഹമാണ്. എന്നാൽ, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരപരിധിയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
1988-ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമമാണ് രാജ്യത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, ഗതാഗതനിയന്ത്രണം, റോഡ് സുരക്ഷ, നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്നിവ പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ നിയമത്തിലെ 185-ാം വകുപ്പ് മദ്യപിച്ചോ മയക്കുമരുന്നിന്റെ സ്വാധീനത്തിലോ വാഹനമോടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 100 മില്ലിലിറ്റർ രക്തത്തിൽ 30 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ വകുപ്പ് ബാധകമാകും. ആദ്യ കുറ്റത്തിന് ആറുമാസം വരെ തടവോ 10,000 രൂപ പിഴയോ രണ്ടുംകൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റത്തിന് രണ്ടുവർഷം വരെ തടവോ 15,000 രൂപ പിഴയോ രണ്ടുംകൂടിയോ ലഭിക്കാം.
അതായത്, ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാനടപടികൾക്ക് കേന്ദ്രനിയമം നേരത്തേതന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. 2019-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമഭേദഗതി ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഭേദഗതിയിലൂടെ 206-ാം വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉപവകുപ്പ് (4) പ്രകാരം, 185-ാം വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിർദിഷ്ട ഗുരുതര ഗതാഗതനിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായി വിശ്വസിക്കാൻ ന്യായമായ കാരണമുള്ളപ്പോൾ പൊലീസിന് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുത്ത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമം 19-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾക്കായി ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറാം.
ഇതിലും പ്രധാനമാണ് 19-ാം വകുപ്പിലെ പുതിയ ഉപവകുപ്പ് (1A). ലൈസൻസ് കൈമാറിക്കിട്ടിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടശേഷം, രേഖപ്പെടുത്തിയ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാം. ആദ്യ കുറ്റത്തിന് മൂന്നുമാസത്തേക്ക് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാനും രണ്ടാമത്തെയോ തുടർന്നുള്ള കുറ്റത്തിനോ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും നിയമം അധികാരം നൽകുന്നു. അതായത്, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ പുതിയൊരു സംസ്ഥാനനിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല; കേന്ദ്രനിയമംതന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇവിടെ നിയമപരമായ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ലൈസൻസ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അത് സ്വമേധയാ റദ്ദായതായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി സെമി ജുഡീഷ്യൽ അധികാരസ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും വിശദീകരണം കേൾക്കുകയും കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുകയും വേണം. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നടപടിക്രമം പാലിച്ചശേഷം മാത്രമേ അയോഗ്യതയോ റദ്ദാക്കലോ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനാകൂ.
ഇവിടെയാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നിയമനിർമാണാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം പട്ടികയിലെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട 35-ാം എൻട്രി യന്ത്രവത്കൃത വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിനും സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കും നിയമനിർമാണാധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭരണഘടനയുടെ 246-ാം അനുച്ഛേദവും 254-ാം അനുച്ഛേദവും ഈ അധികാരത്തിന്റെ പരിധിയും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേന്ദ്രനിയമവും സംസ്ഥാനനിയമവും തമ്മിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവേ കേന്ദ്രനിയമത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം. അതേസമയം, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലെ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രനിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ സംസ്ഥാനനിയമത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ 254(2) അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആ സംസ്ഥാനത്ത് അതിന് പ്രാബല്യം ലഭിക്കാം. എന്നാൽ, പിന്നീട് പാർലമെന്റിന് അത്തരം സംസ്ഥാനനിയമത്തെ മറികടക്കുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാനും അധികാരമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രനിയമം നിലവിലിരിക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന വാദവും, നടപടിക്രമങ്ങൾ മറികടന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പുതിയ ശിക്ഷാവ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന ചിന്തയും ഒരുപോലെ തെറ്റാണ്. നിലവിലുള്ള നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുക, പൊലീസിന്റെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുക, നിയമലംഘകരുടെ ലൈസൻസിനെക്കുറിച്ച് നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ വാഹനമോടിക്കുന്നതും അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും മറ്റൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും പരിശോധിക്കണം. 2019-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമഭേദഗതി ഇത്തരം കേസുകളിൽ വാഹന ഉടമകൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വം നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയോ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റമോ പൊതുസുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള ന്യായീകരണമാകരുത്.
(ലേഖകൻ മാവേലിക്കര അഡിഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയിലും കേരള ഹൈകോടതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു)