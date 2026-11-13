നാളെ ശിശുദിനം ചാച്ചാജി: കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഭരണാധികാരി

നാളെ ശിശുദിനം ചാച്ചാജി: കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഭരണാധികാരിtext_fields
കുട്ടികളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എന്നതിലുപരി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സർഗാത്മകത, സാമൂഹിക നീതി എന്നിവയിലൂടെ അവരുടെ സമഗ്രവികസനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. കുട്ടികളെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിപൗരരായി മാത്രമല്ല, വർത്തമാനകാലത്തുതന്നെ അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സുമുള്ള വ്യക്തികളായി കാണണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് നെഹ്റു ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്താനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്തു. 1950-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദേശക തത്വങ്ങളിൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയുടെ കൂട്ടായ ചിന്തകളിലൂടെയാണെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രാജ്യവികസനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നെഹ്റുവിന്റെ നിലപാടുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമായി. ആറുമുതൽ 11 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാർവത്രികവും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 1958-ൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 1950-ൽ ഖരഗ്പൂരിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐ.ഐ.ടി), 1956-ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്), 1961-ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് (ഐ.ഐ.എം) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. കുട്ടികൾക്കായി നേരിട്ടാരംഭിച്ച പദ്ധതികളല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, വരുംതലമുറകളുടെ കഴിവുകളിലും ഗവേഷണ സാധ്യതകളിലും നടത്തുന്ന നിക്ഷേപമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടത്.
വിശപ്പും പോഷകാഹാരക്കുറവും അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ശാരീരിക-മാനസിക വളർച്ച കൈവരിക്കാനും പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാലാണ് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. എയിംസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ച രാജ്യത്തെ ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികൾക്കും ഗുണകരമായി. പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസ നയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയതലത്തിൽ വികസിച്ച സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതികളും ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു.
കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സംഘടിതമായ ദേശീയ സംവിധാനം ആവശ്യമാണെന്ന ചിന്ത ശക്തിപ്പെട്ട കാലമായിരുന്നു അത്. 1952-ൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശിശുക്ഷേമ സമ്മേളനത്തിന് നെഹ്റു നൽകിയ പിന്തുണ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ (ഐ.സി.സി.ഡബ്ല്യു) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശിശുക്ഷേമത്തെ ദേശീയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാക്കി. അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, പുനരധിവാസം, ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഈ സംഘടനകൾ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടു. ഭക്ഷണവും താമസവും നൽകുന്നതിനപ്പുറം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
പഠനവും പരീക്ഷയും മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ ജീവിതമെന്ന് നെഹ്റു വിശ്വസിച്ചു. കളിക്കാനും വായിക്കാനും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി ഗുണമേന്മയുള്ള സിനിമകൾ നിർമിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 1955-ൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചു. 1956-ൽ ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ച നാഷനൽ ബാൽ ഭവൻ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി. കളിമുറികൾ, ഗ്രന്ഥശാല, വായനശാല, ചിത്രകല, സംഗീതം, ശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വേദിയായി ബാൽ ഭവനുകൾ മാറി.
ഓർമയിൽനിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക്
കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സാമൂഹിക നീതിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ സമീപനങ്ങൾ നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടു. 1964-ൽ നെഹ്റു അന്തരിച്ചതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 രാജ്യത്ത് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി കേവലം ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല. ദാരിദ്ര്യം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വിദ്യാഭ്യാസ അസമത്വം, ബാലവേല, അതിക്രമങ്ങൾ, വിവേചനം എന്നിവ ഇന്നും അനേകം കുട്ടികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികൾ, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ചുറ്റുപാടുകൾ, കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം എന്നിവ പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളാണ്. ഓരോ കുട്ടിക്കും സന്തോഷത്തോടെ വളരാനും സ്വപ്നം കാണാനും അവ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയെ നിർമിക്കലാണ് ചാച്ചാജിയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ്.
(പത്തനംതിട്ട ജില്ല ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനുമാണ് ലേഖകൻ)