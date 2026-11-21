സ്വർണവിലയിടിവ് വെറും കണക്കല്ല; കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ്...text_fields
സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ ഇടിവ് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം കേവലം സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതകാല സമ്പാദ്യം മുതൽ സ്വർണവ്യാപാരികളുടെ പ്രവർത്തനമൂലധനം വരെയുള്ള വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മേഖലയെയാണ് ഈ വിലത്തകർച്ച ബാധിക്കുന്നത്.
2026 ജനുവരി 29-ന് കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു പവൻ വില 1,31,160 രൂപയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, നവംബർ 20-ന് ഇത് 92,080 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. അതായത് ജനുവരിയിലെ ഉയർന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ഒരു പവന് 38,280 രൂപയുടെ ഇടിവ്. ഏകദേശം 29.4 ശതമാനത്തിന്റെ മൂല്യത്തകർച്ചയാണിത്. എട്ടു ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം 40,000 രൂപയുടെ മൂല്യമാണ് ഈ കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞത്.
ഈ ഇടിവിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശം ഏകദേശം 30,000 ടൺ സ്വർണമുണ്ടെന്നാണ് വ്യാപകമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കണക്ക്.
കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശം ഏകദേശം 2,000 ടൺ സ്വർണമുണ്ടെന്ന വ്യവസായ മേഖലയിലെ കണക്കും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് കണക്കല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സ്വർണസമ്പാദ്യത്തിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.
ഈ 2,000 ടൺ സ്വർണം 22 കാരറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി, ഗ്രാമിന് 4,785 രൂപയുടെ വിലയിടിവ് പരിഗണിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 9.57 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകുന്നു. ഇത് വിപണിവിലയിലെ മാറ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കൽപിക മൂല്യക്കുറവാണ്.
സ്വർണം വിറ്റിട്ടില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും തുകയുടെ പണനഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ സമ്പാദ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആഘാതം കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. കാരണം, ഇവിടെ സ്വർണം ആഭരണമായും നിക്ഷേപമായും കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായും നിലനിൽക്കുന്നു.
വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ചികിത്സക്കും ഭവനനിർമാണത്തിനും മറ്റ് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
വില ഉയർന്നുനിന്ന സമയത്ത് സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചവരുടെ കൈവശമുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വിൽക്കുകയോ പണയംവെക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തുകയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും.
വിലയിടിവിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ ആഘാതം സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയിലാണ്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 12,000 സ്വർണവ്യാപാരികളുണ്ടെന്നും അതിൽ 7,000-ത്തോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗണ്യമായ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരാണെന്നുമാണ് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക്. ഉയർന്ന വിലയിൽ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യം പെട്ടെന്ന് കുറയുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ മൂലധന സമ്മർദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ഥാപനം അഞ്ച് കിലോ സ്വർണം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമിന് 4,785 രൂപയുടെ വിലയിടിവ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ വിപണിമൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 23.93 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകും.
7,000 സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതേ അളവിൽ സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ മൊത്തം മൂല്യക്കുറവ് 1.67 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമാകും. ഇത് യഥാർത്ഥ വ്യാപാരികളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കല്ല; വിലയിടിവിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ അളവിലും വാങ്ങിയ സമയത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
സ്വർണവില ഉയരുന്ന സമയത്ത് വ്യാപാരികൾ വലിയ തുക മുടക്കി വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു.
ബാങ്ക് വായ്പയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്ക് നിലനിർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രവർത്തനമൂലധന പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാം. പഴയ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിക്കൽ, പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങൽ, വിലയിലെ അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ വ്യാപാരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക താളത്തെ ബാധിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം സ്വർണാഭരണ നിർമാണ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത സ്വർണപ്പണിക്കാർ, ആഭരണ നിർമാണ യൂനിറ്റുകൾ, ഡിസൈനർമാർ, മൊത്തവ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങി വലിയൊരു തൊഴിൽ ശൃംഖലയാണ് ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. വ്യാപാരത്തിലെ മാന്ദ്യം ഈ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളെയും വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്വർണവിലയുടെ ഇടിവ് സ്വർണവായ്പാ മേഖലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പണയസ്വർണത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന വായ്പയുടെ തുകയും കുറയാം.
കേരളത്തിലെ സ്വർണവ്യാപാരത്തിന്റെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ഒരു ലക്ഷം കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുമെന്ന കണക്കുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാപാര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്.
സ്വർണവില കുറയുന്നത് പുതിയ വാങ്ങലുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെങ്കിലും വില ഇനിയും താഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം വ്യാപാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം.
സ്വർണവിലയിലെ ഉയർച്ചയുടെ കാലത്ത് കുടുംബങ്ങളുടെ ആസ്തിമൂല്യം വർധിക്കുന്നതുപോലെ വിലയിടിവിന്റെ സമയത്ത് ആ മൂല്യം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിലത്തകർച്ചയുടെ പ്രത്യാഘാതം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം ഒരു വിപണിയുടെ മാത്രം ചലനമല്ല. കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം, വ്യാപാരികളുടെ മൂലധനം, തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനം, ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു സാമ്പത്തിക വിഷയമാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിടിവിനെ കേവലം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള അവസരമായി മാത്രം കാണാനാവില്ല. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പാദ്യശേഷിയെയും വ്യാപാര മേഖലയെയും ഒരേസമയം ബാധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസമായി ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
(കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (KGSMA) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ലേഖകൻ)