കടലിന്റെ കാവൽക്കാർക്ക് കൈത്താങ്ങ് വേണംtext_fields
ലോകത്തിനാകമാനം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെയും ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും പ്രധാന ഇരകൾ മത്സ്യബന്ധനം ഉപജീവനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളുമാണ്. അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദം കാരണം ചുഴലിക്കാറ്റും കടലാക്രമണവും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസവും ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്തവിധം പതിവായിരിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു മാസവും വാണിങ് ദിനങ്ങളാണ്; അതായത്, മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ പോകാൻ സർക്കാർ വിലക്കുള്ള ദിനങ്ങൾ. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മറ്റു തൊഴിലോ വരുമാനമാർഗങ്ങളോ ഇല്ല. തൊഴിൽനഷ്ട വേതനം നിയമം മൂലം നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നാളിതുവരെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുമില്ല.
ഓഖി, സുനാമി പോലെ നിരവധി പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വീണ്ടും വറുതിയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും തള്ളിവിടുന്ന നയസമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരുന്നത്. ബ്ലൂ ഇക്കണോമിക് ഏരിയ തിരിച്ച് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം വിദേശ കോർപറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതും തുടർന്ന് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി സബ്സിഡിയോടുകൂടി സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തകർക്കുന്നു. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന കുത്തകകളുടെ അമിത മത്സ്യബന്ധനവും വലിയ ട്രോളറുകളുടെ കടന്നുകയറ്റവും ചെറുമീനുകളെ പിടിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ രീതികളും കാരണം കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നു. പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെലവിനുള്ള വകപോലും ഒത്തുവരാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കേന്ദ്രവിഹിതമായി 28,000 കിലോലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഏകദേശം 15,000-ത്തിലധികം ഔട്ട്ബോർഡ് വള്ളങ്ങളിൽ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ രീതി മാറി ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങളിലും ഫൈബർ വള്ളങ്ങളിലും റാണിവഞ്ചിയിലുമെല്ലാമായി. അതിന് അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ധനം മുഖ്യമായും ഡീസലും പെട്രോളുമാണ്. ഇന്ധനവില പതിന്മടങ്ങായി വർധിക്കുകയും മത്സ്യലഭ്യത ഏറെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനമേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സബ്സിഡി ഏർപ്പെടുത്തി അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തണം.
കേരള നിയമസഭ അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ഭേദഗതി ബിൽ സംസ്ഥാന വികസനത്തിനും സമുദ്ര മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായും കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെയും വാസസ്ഥലങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. തുറമുഖ വികസനത്തിനായി മാരിടൈം ലാൻഡ് ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ തീരദേശത്തുള്ള സർക്കാർ ഭൂമിയും മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ അധീനതയിലുള്ള ഭൂമിയും ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് വർഷങ്ങളായി തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനും അവർക്കവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ പട്ടയങ്ങൾ വൈകുന്നതിനും ഇടയാക്കും. തുറമുഖ അനുബന്ധ വികസനത്തിനും ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കുകൾക്കും മറ്റുമായി തീരദേശഭൂമി പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ (പി.പി.പി.) ദീർഘകാലത്തേക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥ കടലിനെയും കരയെയും ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും.
കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആഴമേറിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പ്രസ്തുത ബില്ലിലെ ആശങ്കകൾ അകറ്റണം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെക്കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് വികസനത്തിൽ അവർക്ക് പങ്കാളിത്തവും പരിഗണനയും നൽകണം. വികസനത്തിന്റെ ഗുണഫലം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപയുക്തമായ നിലയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ അവരെ പര്യാപ്തമാക്കുകയും വേണം. അതുവഴി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ നാനോന്മുഖമായ മാറ്റത്തിനും വഴിയൊരുങ്ങട്ടെ.
കാറ്റിനെയും കൂറ്റൻ തിരമാലകളെയും വകവെക്കാതെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോട് പോരാടി ജീവിക്കുന്ന കടലിന്റെ മക്കൾ യഥാർഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനെ പിടിച്ചുലച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ ഇവരുടെ ക്ഷേമവും ജീവിതനിലവാരവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പൊതുസമൂഹത്തിനും സർക്കാരുകൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ ലോക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ ഓർമപ്പെടുത്തട്ടെ.
(മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ (എസ്.ടി.യു) മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ലേഖകൻ)