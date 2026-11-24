FYUGP അവലോകന റിപ്പോർട്ട്: പരിഷ്കാരമോ പേരുമാറ്റമോ?text_fields
കേരളത്തിലെ നാലുവർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ (FYUGP) നടത്തിപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ നിയോഗിച്ച അവലോകന സമിതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട് നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൽ നേരത്തേതന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ്. മറ്റു ചിലത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതിയ അക്കാദമിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും നൽകാത്ത ഉപരിപ്ലവമായ മാറ്റങ്ങളും. അതേസമയം, ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് സർവകലാശാലകളിലും ഏകദേശം 840 കോളജുകളിലും നടപ്പാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് 30 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സമിതി പഠനം നടത്തിയത്. ആകെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വരുന്ന, പ്രധാനമായും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതും അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ അക്കാദമിക യാഥാർഥ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ.
പേരുമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം
നാലുവർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ‘ഫ്ലെക്സിബിൾ ഗ്രാജ്യേറ്റ് പ്രോഗ്രാം’ (FGP) എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്നതാണ് പ്രധാന നിർദേശം. മൂന്നുവർഷ, നാലുവർഷ പഠനപാതകളിലെ വഴക്കം എടുത്തുകാട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിലും നിലവിൽ തന്നെ ഈ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ‘നാലുവർഷം’ എന്നത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്; എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും നിർബന്ധമായും നാലുവർഷം പഠിക്കണമെന്നല്ല.
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (2023) യു.ജി.സിയുടെ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി-ക്രെഡിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് തയ്യാറാക്കിയത്.
യു.ജി.സി നിയമത്തിലെ 22-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ബിരുദങ്ങളുടെ നാമകരണത്തിന് നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ദേശീയ ക്രെഡിറ്റ് ചട്ടക്കൂടിൽ മൂന്നുവർഷ ബിരുദം ലെവൽ 5.5-ലും നാലുവർഷ ഓണേഴ്സ് ബിരുദം ലെവൽ 6-ലുമാണ്. രണ്ടും ബിരുദതല യോഗ്യതകളാണ്. യൂറോപ്യൻ ബൊളോഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടക്കൂടും ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര പഠനങ്ങളെ വ്യക്തമായി വേർതിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ‘ഗ്രാജ്യേറ്റ് പ്രോഗ്രാം’ സാധാരണയായി ബിരുദാനന്തര, ഗവേഷണ പഠനങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പേരുമാറ്റം ഉപരിപഠനത്തിനും തൊഴിലിനുമായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അംഗീകാരത്തിലും തുല്യതയിലും അനാവശ്യമായ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
ക്രെഡിറ്റ് ഘടനയിലെ ഉപരിപ്ലവ മാറ്റങ്ങൾ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും സമഗ്രവിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം പഠനപാത തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുകയെന്നതാണ് FYUGPയുടെ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. ഇതിനനുസൃതമായാണ് മുഖ്യവിഷയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന കോഴ്സുകൾക്കും കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ അനുവദിച്ചത്.
യു.ജി.സിയുടെ 2022-ലെ ചട്ടക്കൂട് മൂന്നുവർഷ ബിരുദത്തിന് മുഖ്യവിഷയത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ക്രെഡിറ്റുകളും നാലുവർഷ ബിരുദത്തിന് 80 ക്രെഡിറ്റുകളും നിർദേശിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇവ യഥാക്രമം 68ഉം 88ഉം ആണ്. ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഈ ക്രെഡിറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ചെറിയ കുറവുകൾ വരുത്തുന്നതോ ‘സന്തുലിത വിതരണം’ എന്ന പേരിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതോ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാര്യമായ പ്രയോജനം നൽകില്ല.
മൈനർ വിഷയങ്ങളിൽ അധിക ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ മേജർ ബിരുദത്തിനുള്ള അർഹത നഷ്ടപ്പെടരുത്. അധിക മൈനർ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് ആകെ ക്രെഡിറ്റുകൾ 200 ആയാലും നിശ്ചിത മേജർ ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടിയ വിദ്യാർഥിയുടെ അർഹത നിലനിർത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വഴക്കംതന്നെ അപ്രസക്തമാകും.
ബഹുവിഷയ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ആദ്യവർഷം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടശേഷം സ്വന്തം അഭിരുചികൾക്കും തൊഴിൽലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പഠനപാത തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കേരളത്തിന്റെ നാലുവർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. സിംഗിൾ മേജർ പഠനപാത നിലവിലുള്ള ചട്ടക്കൂടിൽത്തന്നെയുണ്ട്.
അതിനെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൊതുവായ പഠനരീതിയാക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തും. ബഹുവിഷയ പഠനം പ്രധാന പഠനപാതയായി തുടരുകയും താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ആദ്യവർഷത്തിനുശേഷം സിംഗിൾ മേജർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും വേണം. മൈനർ കോഴ്സുകൾ എട്ട് സെമസ്റ്ററുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദേശം വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനഭാരം, വിഷയതിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അധ്യാപകരുടെ ജോലിഭാരം, പരീക്ഷാനടത്തിപ്പ് എന്നിവയിൽ അനാവശ്യമായ സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്
നവീന പഠനമേഖലകൾ, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, ത്വരിത ബിരുദപഠനം, നൈപുണ്യവികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പല നിർദേശങ്ങൾക്കും നിലവിൽത്തന്നെ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.
പ്രഫ. സുരേഷ് ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പുതുതലമുറ പഠനപ്രോഗ്രാമുകൾ സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാറിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. കേരളം ആവിഷ്കരിച്ച N-1 സെമസ്റ്റർ പദ്ധതി യു.ജി.സി പിന്നീട് ത്വരിത ബിരുദ പ്രോഗ്രാമായി (ADP) അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഫലാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം (OBE) കേരളത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രഘടകമാണ്. 2017 മുതൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഏകദേശം 15,000 അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമിതബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തിലും പരിശീലനം നടന്നു. നൈപുണ്യവികസനത്തിനും കരിയർ ആസൂത്രണത്തിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.
എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ 50 ശതമാനം പ്രായോഗിക പഠനം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന നിർദേശം അക്കാദമികമായി ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും സ്വഭാവവും പഠനഫലങ്ങളും പരിഗണിച്ച് അതത് പഠനബോർഡുകളാണ് പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന്റെ വിഹിതം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.
K-LEARN പോർട്ടൽ വഴി ദേശീയ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പ്രമുഖ ദേശീയ-അന്തർദേശീയ അധ്യാപകരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും. നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.
നാലാംവർഷ പഠനവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
ഓണേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിന് നിലവിലുള്ള ചട്ടക്കൂടിൽ വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. നെറ്റ്/ജെ.ആർ.എഫ്, പിഎച്ച്.ഡി, ബിരുദാനന്തര പ്രവേശനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു.ജി.സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കണം. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കാൻ അക്കാദമിക നിലവാരത്തിൽ ഇളവുവരുത്തരുത്.
നാലാംവർഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ യഥാർഥ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകണം അധ്യാപക-അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ അനുഭവത്തിൽ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ ഏകദേശം 60 ശതമാനവും ശാസ്ത്രേതര വിഷയങ്ങളിൽ 40 ശതമാനവും വിദ്യാർഥികളാണ് നാലാംവർഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തൊഴിൽസാധ്യതകളും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
പരിമിതമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കരട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമായ അക്കാദമിക കൂടിയാലോചനകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം. സർവകലാശാലകൾ, കോളജുകൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കണം. FYUGPക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം പുതിയ പേരല്ല, ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പാണ്.
(ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ മുൻ മെംബർ സെക്രട്ടറിയും എം.ജി സർവകലാശാല മുൻ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറുമാണ് ലേഖകൻ)