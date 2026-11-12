കമീഷന്റെ നിലപാടുമാറ്റവും എസ്.ഐ.ആർ എന്ന നീതികേടും

കമീഷന്റെ നിലപാടുമാറ്റവും എസ്.ഐ.ആർ എന്ന നീതികേടുംtext_fields
ദീപാവലിയുടെ തലേനാൾ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാർക്ക് ചില ഇളവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഒരു നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ ഇളവുകൾ നിസ്സാരമല്ല; എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവർ ഉന്നയിച്ച നടപടിക്രമപരമായ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ കമീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ഉത്സവ ഓഫറിന്റെ കുഴപ്പം എന്തെന്നാൽ, വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപിടി ആളുകൾക്കൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള കാലാവധി ഇതിനകം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കമീഷന്റെ ഈ വിജ്ഞാപനം അവരുടെ കുറ്റസമ്മതവും എസ്.ഐ.ആറിന്റെ പേരിൽ വോട്ടർപട്ടിക ബുൾഡോസർ വെച്ച് തകർത്ത ക്രൂരമായ നീതികേടിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലുമാണ്.
‘ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്’ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ശക്തമായ എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ, കമീഷൻ പല നടപടിക്രമപരമായ ക്രമക്കേടുകളിൽ നിന്നും നേരത്തെതന്നെ പിന്നോട്ടുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കമീഷന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ മാത്രമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ നിലപാടുമാറ്റം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഝാർഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന, നാഗാലാൻഡ് എന്നീ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്ക് നവംബർ ആറിന് അയച്ച കത്ത്, എസ്.ഐ.ആർ വിഷയത്തിൽ കമീഷൻ പരസ്യമായി നടത്തിയ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പിൻവാങ്ങലാണ്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരട് എസ്.ഐ.ആർ വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 4.52 കോടി വോട്ടർമാർക്ക് ഇത് ഒന്നിലധികം ആശ്വാസങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ‘ഹാജരില്ലാത്തവർ, താമസം മാറിയവർ, മരിച്ചവർ, ഇരട്ടിപ്പുവന്നവർ’ എന്നീ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 13.3 കോടിയാണ്.
ഇപ്പോൾ, ഈ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വോട്ടർമാർക്ക്, വൈകിയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോഴും അത് സമർപ്പിക്കാം. താമസം മാറിയ ആളുകൾ ഇനി ഫോം 6 പൂരിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു വോട്ടറാണെന്ന് നടിക്കുന്ന പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതില്ല. പുതിയ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവനയോടൊപ്പം എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ചേരികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭവനരഹിതർ ഇനി രേഖകൾക്കായുള്ള പീഡനങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. ബി.എൽ.ഒ നടത്തുന്ന ലളിതമായ ഒരു ഫീൽഡ് പരിശോധന മാത്രം മതിയാകും അവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ.
ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള രണ്ട് പിൻവാങ്ങലുകൾ ഈ ഉത്തരവിന്റെ സൂക്ഷ്മവരികളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഇതുവരെ, തെറ്റായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വോട്ടർക്കും വോട്ടർപട്ടികയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നാണ് കമീഷൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നത്: ‘ഞാൻ ഒരു പുതിയ വോട്ടറാണ്’ എന്ന് വ്യാജമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഫോം-6 പൂരിപ്പിക്കുക, മുൻകാല വിവരങ്ങളൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ എപിക് നമ്പറുമായി പട്ടികയിൽ തിരിച്ചെത്തുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1960-ലെ റജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ടേഴ്സ് റൂൾസിലെ റൂൾ 21(1) എന്ന വകുപ്പ് കമീഷൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു; ‘അശ്രദ്ധയോ തെറ്റോ’ കാരണം വിട്ടുപോയ പേരുകൾ തിരുത്താൻ ഇ.ആർ.ഒക്ക് പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് അനുവാദം നൽകുന്നു. സ്വാഗതാർഹമായ മറ്റൊരു മാറ്റത്തിൽ, പട്ടികയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം വോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ പഴയ എപിക് നമ്പർ തന്നെ തിരികെ നൽകാൻ കമീഷൻ ഇപ്പോൾ നിർദേശിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 16 മാസമായി കമീഷൻ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഈ രണ്ട് മലക്കംമറിച്ചിലുകൾ തെളിയിക്കുന്നു.
ഈ മാറ്റം തനിയെ ഉണ്ടായതല്ല. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചില രൂക്ഷമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന കമീഷനെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ സഹ-രചയിതാക്കളിൽ രണ്ടുപേർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇത്. ഒക്ടോബർ 28-ന് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കവേ, എ.എസ്.ഡി.ഡി പട്ടികയിലുള്ള ആളുകളെ ഫോം 6 പൂരിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ‘പിശകും ഘടനാപരമായ പൊരുത്തക്കേടുമാണ്’ എന്ന് കോടതി അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു. സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയവരോ കാണാതായവരോ ആയി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അത്തരം വോട്ടർമാരെ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമോ ഫോം 8-ഓ പൂരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ‘ലോജിക്കൽ ഡിസ്ക്രെപൻസി’ (ന്യായമായ പൊരുത്തക്കേട്) എന്നതിന്റെ നിയമസാധുത ഒരു തുറന്ന ചോദ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
എന്നിട്ടും കമീഷൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം, ഫോം 6-ന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് അവർ നവംബർ മൂന്നിന് ഒരു വിശദീകരണം ഇറക്കി. ആ വിചിത്രമായ വിശദീകരണത്തിൽ, ഫോം 6-ൽ ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനമായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനത്തിന് കേസെടുക്കുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കകൾ അസ്ഥാനത്താണെന്നും വോട്ടർമാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആകെയുള്ള നിലപാടിൽ പൂർണമായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ ധാർമിക വിജയമാണ്. കമീഷൻ കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന അതേ ഭാഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്: ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ ഭാഷ, അർഹരായ ഒരു വോട്ടറും പുറത്തുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭാഷ.
എങ്കിലും, ഇത് എസ്.ഐ.ആറിനെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല. പരിഷ്കരിച്ച ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ നീതിയുക്തമാണെന്ന് കമീഷൻ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എസ്.ഐ.ആർ പൂർത്തിയാക്കി അടച്ചുവെച്ച ഇന്ത്യയിലെ മുക്കാൽ ഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ലഭ്യമാക്കിയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല. ഡൽഹിയേക്കാൾ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ബെംഗളൂരുവിലെ വോട്ടർമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആശ്വാസങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല?
എസ്.ഐ.ആർ സമയത്ത് ഭയാനകമായ രീതിയിൽ പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യമോ? എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ച ഈ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും, ഇതിനകം ഫോം 6 സമർപ്പിച്ച ആ വോട്ടർമാർക്കെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് അവരുടെ പഴയ എപിക് കാർഡ് തിരികെ ലഭിക്കുമോ? ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വൻതോതിൽ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് തിരുത്താൻ കമീഷൻ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. അതോ, ഈ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ഒരുപിടി വോട്ടർമാർ മാത്രമേ പട്ടികയിൽ തിരിച്ചെത്തിയുള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമോ?
സമഗ്രമായ ഈ പിൻവാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും, സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്ന ജനാധിപത്യ തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായ അതിന്റെ ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകളെ എസ്.ഐ.ആർ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നു. ഈ പുതുക്കിയ രൂപത്തിലും, വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ബാധ്യത വോട്ടറുടെ തലയിൽ തന്നെ കെട്ടിവെക്കുകയാണ്. പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുമാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതി അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. വംശപരമ്പരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വോട്ടവകാശം നടപ്പിലാക്കാൻ അത് ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു.
ഈ ഇളവുകൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായാൽ പോലും, വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രവണത എസ്.ഐ.ആറിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ അടിവരയിടുന്നതാണ് വൈകിവന്ന ഈ പിന്മാറ്റം. കമീഷന്റെ ഈ കുറ്റസമ്മതം ജനങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനേ ഉപകരിക്കൂ: കിഴിവോടെയായാലും കിഴിവില്ലാതെയായാലും, എസ്.ഐ.ആർ എന്നത് നീതിയില്ലാത്ത ഒരു ഇടപാടാണ്. അത് പൂർണമായും പിൻവലിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം.
(സതർക് നാഗരിക് സംഘടന, എൻ.സി.പി.ആർ.ഐ എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങളും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരുമായ അഞ്ജലി ഭരദ്വാജും അമൃത ജോഹ്റിയും ഡൽഹിയിലെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയക്കെതിരായ കേസിലെ ഹരജിക്കാരാണ്. സ്വരാജ് ഇന്ത്യ അംഗവും ഭാരത് ജോഡോ അഭിയാൻ ദേശീയ കൺവീനറുമാണ് യോഗേന്ദ്ര യാദവ്)
Thanks to: The Indian Express