കോൺഗ്രസിനെയെങ്കിലും രാഹുലിന് രക്ഷിക്കാനാവുമോ?text_fields
സംഘ്പരിവാർ ഭരണകൂടത്തെ താഴെ ഇറക്കുക എന്ന താല്പര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ പലതരം ശ്രമങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം സംഘ് പരിവാറിനെ താഴെ ഇറക്കുക എന്നത് ആശയപരമായ ഒരു പ്രശ്നം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീക്ഷണകോണിലും ബന്ധിതമാണ്. ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോവുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്നത് അവിതർക്കിതമാണ്.
ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും, സംഘ് പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞും അവയോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടെടുത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടം ഇന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന പദവി ഏറ്റെടുത്തതോടെ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിനെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വൈരുദ്ധ്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോന്ന ആശയപരമായ വ്യക്തതയും പോരാട്ടവീര്യവും രാഹുൽ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും, സ്വന്തം പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനെ ആ ആശയത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്.
ആശയവും പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള അകലം
രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന 'സാമൂഹിക നീതി', 'ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം', ജാതി സെൻസസ് തുടങ്ങിയ ആശയപരമായ നിലപാടുകളോട് കോൺഗ്രസിലെ പരമ്പരാഗത നേതൃത്വത്തിന് പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിശകലന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ദശാബ്ദങ്ങളായി അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ മധ്യവർത്തി നിലപാടുകൾ മാത്രം ശീലിച്ച ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ, കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ആശയപരമായ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നത് രാഹുലിന് മുന്നിലുള്ള വലിയ കടമ്പയാണ്.
സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ വ്യക്തമായ മതേതര നിലപാട് വേണമെന്ന് രാഹുൽ വാദിക്കുമ്പോൾ, പല സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾക്കായി 'മൃദു ഹിന്ദുത്വ' നിലപാടുകളിലേക്ക് ചായുന്ന കാഴ്ച ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വയുടെ അസാമാന്യ വളർച്ച തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വലിയ രീതിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പലപ്പോഴും വലിയ നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. നേതാവ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും, അണികളും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും പഴയ ശീലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിമർശകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
അധികാര രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാ ദൗർബല്യവും
കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രം (Election-winning machine) എന്ന നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു ആശയപരമായ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടല്ല എന്ന നിരീക്ഷണം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. അധികാരമില്ലാതെ ദീർഘകാലം ആശയപരമായ പോരാട്ടം നടത്താൻ പല നേതാക്കൾക്കും ക്ഷമയില്ല. ‘ഭയമില്ലാതെ പോരാടുക എന്ന രാഹുലിന്റെ ആഹ്വാനം പാർട്ടിയിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ കാരണമാകുന്നത്.
ദേശീയ തലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങളെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വോട്ടർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനം കോൺഗ്രസിനില്ല എന്നത് ഒരു പ്രധാന പോരായ്മയായി മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ എതിർപക്ഷത്തോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്നവരുണ്ടെന്ന വിമർശനം, സ്വന്തം പാർട്ടിയെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം (ഇൻഡ്യ മുന്നണി) ശക്തിപ്പെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകുമ്പോഴും, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിനായി സഖ്യകക്ഷികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ഇസ്രായേൽ നിലപാടും ആശയപരമായ വിള്ളലുകളും
പാർട്ടിയെ ആശയപരമായി നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും, ചില നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആദർശാധിഷ്ഠിത പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും പ്രധാനമാണ്. അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ സർവ്വകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കവെ ഇസ്രായേൽ- ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ നടപടികളെയും ഒക്ടോബർ 7-ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെയും ഒരുപോലെ അപലപിച്ച രാഹുൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇസ്രായേലുമായി തന്ത്രപരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവിടെനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ ഇടതുപക്ഷവും, തുഷാർ ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ളവരും, കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പുരോഗമന വിഭാഗങ്ങളും ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യയെയും ഹമാസ് ആക്രമണത്തെയും ഒരേ തട്ടിൽ അളക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരമ്പരാഗത ഫലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടിൽ നിന്നും നെഹ്റുവിയൻ വിദേശനയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യതിചലനമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകയായ സോയ ഹസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിമർശിച്ചു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഗസ്സ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ധാർമ്മിക നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ, രാഹുൽ സ്വീകരിച്ച ഈ 'സമതുലിതമായ' സമീപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആശയപരമായ കർക്കശത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം, രാജ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രായോഗിക വിദേശനയമാണ് രാഹുൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്നും, ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ അതിക്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വംശഹത്യയെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം അധികാര കേന്ദ്രിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ പലപ്പോഴും രാഹുലും തളക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന്, ഇസ്രായേലിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം രൂപീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് രാഹുൽ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും, സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നെടുനായകനായി ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ, അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ആശയപരമായ വ്യക്തതയ്ക്ക് പകരം 'സേഫ് സോൺ' തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം അണികളിലും സഖ്യകക്ഷികളിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് കേഡർ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്ന ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന സംഘടനാപരമായ ജീർണ്ണതകളെ മറികടക്കാനും, പാർട്ടിയെ ആശയപരമായി നവീകരിക്കാനും രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സീറ്റ് വർദ്ധനവ് അതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഭാവിയിലേക്കുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
ഒരു സൈന്യാധിപൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോഴും, ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് വെടിയുതിർക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു സൈന്യത്തെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ആദ്യം സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ആശയപരമായി നവീകരിക്കുകയും, താഴെത്തട്ടിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായ യാഥാർഥ്യമാണ്. അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കേവലമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം, സ്വന്തം നിലപാടുകളിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആശയപരമായ തുടർച്ച നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനും സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിനെയും, അതുവഴി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ.