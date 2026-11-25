പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം: കോൺഗ്രസ് സാമൂഹികനീതി മറക്കരുത്text_fields
കേരള പബ്ലിക് സർവിസ് കമീഷനിലേക്ക് അഞ്ച് പുതിയ അംഗങ്ങളെ നിയമിച്ചപ്പോൾ, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. നാലുപേർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നുമാണ് പുതുതായി കമീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, കോൺഗ്രസിന്റെ നാലുപേരിൽ ഒരാൾ പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നില്ല എന്നതാണ്. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് ലഭിച്ച ഒരു സീറ്റ് സമുദായത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് മുന്നണിധാരണയുടെ ഭാഗമാണ്. കോൺഗ്രസ് എന്ന ദേശീയ പാർട്ടി അതിന്റെ സ്വന്തം ക്വാട്ടയിൽ നിന്ന് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ സാമൂഹികനീതിബോധത്തെ വിലയിരുത്താനുള്ള അളവുകോൽ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ വിജയത്തിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വലിയ പിന്തുണ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും ഉന്നതപദവികൾ വന്നെത്തുമ്പോൾ ആ സമൂഹം മറക്കപ്പെടുന്നു.
26.5 ശതമാനം എന്നത് വെറും കണക്കല്ല
കേരള ജനസംഖ്യയിൽ 26.5 ശതമാനമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം. ഇത് വെറുമൊരു സെൻസസ് കണക്കല്ല. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗമാണിത്. പി.എസ്.സി അംഗത്വം വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയനിയമനമല്ല. സർക്കാർ സർവിസിലേക്ക് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ ഘടനയിൽ സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമയാണ്. അത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നതതലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികഘടന പ്രതിഫലിക്കണം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഒരു സമുദായത്തെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ആ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കും. കോൺഗ്രസ് ഈ വിമർശനത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. ഭാവിയിലെ നിയമനങ്ങളിലെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികഘടനയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കണം.
ലേഖകൻ മെക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
മൈനോരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടറാണ്