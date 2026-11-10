തീരദേശ മുസ് ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ; പരിഹാരമെന്ത്?text_fields
പരമ്പരാഗത മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ സംസ്ഥാ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം
തീരദേശ ജീവിതം അടുത്തറിയുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. കടലിൽ പോകുന്നവരുടെ മതമോ ജാതിയോ നോക്കിയല്ല കടൽ അന്നം നൽകുന്നത്;അപകട സാധ്യതകളും അതുപോലെ തന്നെ. ഒരേ തൊഴിൽ, ഒരേ കാലാവസ്ഥ, ഒരേ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ടും ഈ തൊഴിൽമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നാക്കാവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ സംവരണ സംവിധാനത്തിൽ മതത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ കടന്നുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
കേരളത്തിലെ പിന്നാക്ക സംവരണ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങളിൽ തൊഴിൽപരമായ സാഹചര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. 1966-ലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ജസ്റ്റിസ് കുമാരപിള്ള കമീഷൻ റിപ്പോർട്ടും തുടർന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച G.O. (P) No. 208/66. ഉത്തരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ സാമൂഹികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (SEBC) സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന തൊഴിൽ പശ്ചാത്തലവും അതുണ്ടാക്കിയ കഠിനമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ധീവര വിഭാഗത്തിനും (രണ്ട് ശതമാനം), ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിനും (മൂന്ന് ശതമാനം) പ്രത്യേക സംവരണ ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചത്.എന്നാൽ, ഇതേ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയിലും ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന് ഇത്തരം ഒരു പരിഗണന ലഭിക്കാതെ പോയി. ഇവർ നിലവിൽ പൊതു മുസ്ലിം ക്വാട്ടയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നാക്കാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും സംബന്ധിച്ച വിവിധ പഠനങ്ങളും കമീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളും ഗൗരവമായ ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നരേന്ദ്രൻ കമീഷൻ(2001), സുഗതൻ കമീഷൻ(1997) തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലെ നിരക്ഷരത, ചെറുപ്രായത്തിൽ തൊഴിൽരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം, ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ സർവീസിലും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവ് പഠിച്ച് സമർപ്പിച്ച ജസ്റ്റിസ് നരേന്ദ്രൻ കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് (2001) മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 2006-ലെ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ പൂസലാൻമാരുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിലും മുസ്ലിം എന്ന നിലയിലും അവർ നേരിടുന്ന ഇരട്ട പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
സച്ചാർ കമ്മിറ്റി ശിപാർശകൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിയോഗിച്ച പാലോളി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ (2008) തീരദേശ മുസ്ലിംകളുടെ ദയനീയമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനവിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പരിഗണനകൾ നൽകണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. പതിനാലാം വയസ്സിൽ തന്നെ കടലിൽ പോകേണ്ടിവരുന്ന കുട്ടികൾ, പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ല. ധീവര-ലത്തീൻ കുടുംബങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം.
കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമങ്ങളിലെ നിർവചനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഉപജീവനത്തിനായി പ്രധാനമായും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ നിർവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതം ഒരു തൊഴിൽയോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമല്ല. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികളിലും ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ അംഗങ്ങളും ഗുണഭോക്താക്കളുമാണ്.
എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് സവിശേഷമായ പരിഗണനയൊന്നുമില്ല. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് ഇവർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്,വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് പിന്നാക്ക മുസ്ലിം മാത്രം!ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണപരമായ വൈരുധ്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ നിർവചിക്കുന്നതിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിലുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സമീപനമാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തൊഴിൽപരമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഒരു വകുപ്പിന് അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വകുപ്പിന് അത് പരിഗണിക്കാനാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?ഈ പ്രശ്നം കേവലം സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു വാദമല്ലെന്ന് വടകരയിലെ പരമ്പരാഗത മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പഠനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അമ്പത് വീടുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 67 ശതമാനം പേർ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഠനം നിർത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഈ കണക്ക് ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പൊതുവായ അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. എന്നാൽ തീരദേശ മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നാക്കാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിപുലമായ പഠനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗൗരവമായ സൂചനയാണിത്.
തൊഴിൽപരമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമെങ്കിൽ, ആ തൊഴിൽമേഖലയിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കണം. മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഒരേ തൊഴിൽവിഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ മാതൃകയും കേരളം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. പരമ്പരാഗത മുസ്ലിം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ സംസ്ഥാ സർക്കാർ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.
ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അവരെ സംവരണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.ഇത് നിലവിലുള്ള സമുദായങ്ങളുടെ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആവശ്യമല്ല. മറിച്ച്, ഒരേ തൊഴിൽമേഖലയിലെ സമാനമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നവരെ നീതിപൂർവം പരിഗണിക്കാനുള്ള ആവശ്യമാണ്.കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന കാലമാണിത്. തീരദേശത്തിന്റെ യഥാർഥ വികസനം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാവസരവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
(അധ്യാപകനും ഗവേഷക നുമാണ് ലേഖകൻ)