ലൈറ്റ് ബട്ട് ടൈറ്റ് അഥവാ അക്കാദമിക സ്വയംഭരണംtext_fields
ഐ.ടി. രംഗത്ത് നിർമിതബുദ്ധി വ്യാപകമായിത്തുടങ്ങിയ കാലം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് പലരും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്ന് കേരളത്തിൽ അത്തരം കോഴ്സുകളൊന്നും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാം ഇത്തരം പഠനപദ്ധതികൾ അപ്പോഴേക്കും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവിടത്തെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ ഫീസ് ഈടാക്കിയാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ആഗോളതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വൈജ്ഞാനിക മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കേരളം കാണിക്കുന്ന കാലതാമസം വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇന്ന് നിർണായകമായൊരു വഴിത്തിരിവിലാണ്. ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജും മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയും തമ്മിലെ കേസിൽ 2025 ജൂലൈ ഒമ്പതിന് കേരള ഹൈകോടതി സുപ്രധാനമായൊരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.
സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്ക് പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിരാക്ഷേപപത്രം (എൻ.ഒ.സി) നിർബന്ധമില്ലെന്നായിരുന്നു ആ വിധി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി 2026 നവംബർ ആറിന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. ഇതോടെ സ്വയംഭരണ കോളജുകളിലെ സ്വാശ്രയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാനും സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലാതായി. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (2020) വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ‘ലൈറ്റ് ബട്ട് ടൈറ്റ്’ എന്ന നിയന്ത്രണ സമീപനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ മാറ്റം.
കോഴ്സ് രൂപകൽപന, സിലബസ് പരിഷ്കരണം, പ്രവേശന നടപടികൾ എന്നിവയിൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഭരണകൂട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ‘ലൈറ്റ്’ എന്ന വശം. അതേസമയം അക്രഡിറ്റേഷൻ, സാമ്പത്തിക ഓഡിറ്റ്, വിവര സുതാര്യത എന്നിവയിൽ കർശനമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ‘ടൈറ്റ്’. യു.ജി.സിയുടെ 2023-ലെ ഓട്ടോണമസ് കോളജസ് റെഗുലേഷൻസിലെ പത്താം വകുപ്പ് പ്രകാരം, കോളജിലെ അക്കാദമിക കൗൺസിലിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കൗൺസിലുകളുടെയും അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ നിശ്ചിത നാക് ഗ്രേഡ് നിലനിർത്താനായില്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭരണ പദവി സ്വാഭാവികമായി നഷ്ടപ്പെടും. പ്രവർത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗുണനിലവാര പരിശോധന കർശനമാകുന്നുവെന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ വിവക്ഷ.
പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പുതിയൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കാദമിക കൗൺസിൽ, സിൻഡിക്കേറ്റ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കടമ്പകൾ കടക്കണമായിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അനുമതി ലഭിക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രസ്തുത സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രസക്തി ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.പുതുതലമുറ കോഴ്സുകൾ കാലതാമസമില്ലാതെ ആരംഭിക്കാൻ പുതിയ നയം വഴിയൊരുക്കുന്നു.
2023-ലെ കേരള മൈഗ്രേഷൻ സർവേ പ്രകാരം ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 2018-ലെ 1.3 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 2023-ൽ 2.5 ലക്ഷമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കും വ്യാപകമാണ്. ഇതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രവണതയായി കാണേണ്ടതില്ല. എന്നിരിക്കിലും, വിദ്യാർഥികളുടെ ഈ കുടിയേറ്റം ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ അക്കാദമിക സ്വയംഭരണം സഹായിക്കും.
വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായി ചേർന്നുള്ള ട്വിന്നിങ്, ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ നാട്ടിൽത്തന്നെ ലഭ്യമാകണം. കേരളത്തിലെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. ഓരോ പഠനവകുപ്പിലെയും മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നതോടെ, സിലബസ് നടപ്പാക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽനിന്ന് പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നവരായി അധ്യാപകർ മാറുന്നു. ആ മാറ്റത്തെ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ നയംമാറ്റത്തിന്റെ വിജയം.
അതേസമയം, സാമൂഹിക നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൗരവതരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പരിഷ്കാരം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നിരാക്ഷേപപത്രത്തിലുള്ള ഇളവ് സ്വാശ്രയ സ്ട്രീമുകൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. സാധാരണക്കാരും പെൺകുട്ടികളും പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് മേഖലകളിൽ കർശനമായ എൻ.ഒ.സി നിബന്ധനകൾ തുടരുകയാണ്. 2024–25 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബി.എസ്സി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനം നേടിയവരിൽ 68.2 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ വൈകുമ്പോൾ, ഉയർന്ന ഫീസ് നൽകാൻ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി പുതുതലമുറ കോഴ്സുകൾ ചുരുങ്ങും.
നൂതനകോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പണത്തിന്റെ അളവുകോൽകൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകാരിൽ ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലുമുണ്ട്. അവർ ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഉയർന്ന ഫീസുള്ള കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ മെറിറ്റും സംവരണവും അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും മാനവിക വിഷയങ്ങളിലും ഇപ്പോൾത്തന്നെ പത്തു മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്ഥിരം അധ്യാപക തസ്തികകൾ മരവിപ്പിക്കാനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സർക്കാർ പങ്കാളിത്തം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനം നീക്കങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായി അത്തരമൊരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.
അക്കാദമിക സ്വയംഭരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള വേഗം സ്വാശ്രയ മേഖലയുടെ കുത്തകയാകരുത്; സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളജുകൾക്കും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അനുമതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഏകജാലക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകളിലെ ഫീസ് ഘടനയ്ക്ക് ഫീസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാക്കുകയും കുറഞ്ഞത് അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകളിലെങ്കിലും മെറിറ്റും സംവരണവും കർശനമായി പാലിക്കുകയും വേണം.
നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ‘ടൈറ്റ്’ എന്ന തത്ത്വം കേവലം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങരുത്. യു.ജി.സിയുടെ 2024-ലെ പബ്ലിക് സെൽഫ്-ഡിസ്ക്ലോഷർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഫീസ് ഘടന, റീഫണ്ട് നയം, അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകൾ, പ്ലേസ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലോഗിൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന വിധം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണ പദവി റദ്ദാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണം.
പുതിയ കോഴ്സുകൾ നടത്താനാവശ്യമായ ലാബ്, ലൈബ്രറി, യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകർ എന്നിവ കോളജുകളിലുണ്ടെന്ന് സർവകലാശാലകളുടെ വിദഗ്ധ സമിതികൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ (KIRF) സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കലിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജ് ഗൗരവത്തോടെ നടപ്പാക്കണം. നാലുവർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാകും.
ഭാഷ, ചരിത്രം, അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്നിവയെ ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സുമായും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അധ്യാപകർക്ക് നൂതന മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകണം. കൂടാതെ, സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോളജുകളിൽ ലാബുകളും ലൈബ്രറികളും അധ്യാപക വൈദഗ്ധ്യവും പങ്കുവെക്കുന്ന ‘ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കോളജസ്’ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുകയും വേണം.
അക്കാദമിക സ്വയംഭരണം ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്; അത് ആര്, എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാനം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്ന ‘ലൈറ്റ്’ എന്ന ഭാഗം മാത്രം നടപ്പാകുകയും മേൽനോട്ടം കർശനമാക്കുന്ന ‘ടൈറ്റ്’ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ഈ പരിഷ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസ വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ വാതിലായി മാറും. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും സന്തുലിതമായി നടപ്പാക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ വിജ്ഞാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അത് പുതിയ ഊർജം പകരും. അക്കാദമിക സ്വയംഭരണവും സാമൂഹിക നീതിയും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെയുള്ള നയരൂപവത്കരണമാണ് കേരളത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യം.