ഈ പിന്മാറ്റം രാജ്യമൊട്ടാകെ വേണം

ഈ പിന്മാറ്റം രാജ്യമൊട്ടാകെ വേണംtext_fields
സുപ്രീംകോടതിയിൽ പലതവണ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് നീതിപീഠത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അൽപമെങ്കിലും വഴങ്ങാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ തയാറായത്
പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ (എസ്.ഐ.ആർ) മറവിൽ വൻ വോട്ടുകൊള്ളക്ക് കളമൊരുക്കിയ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിദ്യാർഥികളും പൗരസമൂഹ സംഘടനകളുമെല്ലാം ദിവസങ്ങളോളം തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്. എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തും ഗ്യാനേഷിന്റെ ഭരണകൂട വിധേയത്വം വെളിച്ചത്താക്കിയും ‘ജന്തർ മന്തർ’ സമരകേന്ദ്രങ്ങൾ രാജ്യമാകെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ, മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റും പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിനു മുന്നിലും വിഷയം കൊണ്ടുവന്നു. മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറുടെ രാജിയാവശ്യം നീതിപീഠം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഹരജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സുപ്രീംകോടതിയും ശരിവെച്ചതോടെ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കുരുക്കിലായി. അതോടെ, എസ്.ഐ.ആറിന്റെ നടപ്പുരീതികളിൽ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നിർബന്ധിതരായി. നിലവിൽ എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരടുപട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുചേർക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകാനുള്ള കമീഷൻ തീരുമാനം അതിലൊന്നാണ്. കമീഷന്റെ മുൻനിലപാടിൽനിന്നുള്ള കൃത്യമായ ‘യു ടേൺ’ ആയിരുന്നു അതെന്ന് പറയാം. മോദിഫാഷിസത്തിനും വോട്ട് ചോരിക്കുമെതിരെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ആദ്യ വിജയമായും ഈ പിന്മാറ്റത്തെ വിലയിരുത്താം. എന്നാൽ, അപ്പോഴും എസ്.ഐ.ആർ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ പൂർണമായും അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല.
കേന്ദ്ര സർക്കാറിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും എതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുകയും തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നേരിയ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് കമീഷൻ നേരത്തെ തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഒടുവിലെ ‘യു ടേൺ’. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഝാർഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന, നാഗാലാൻഡ് എന്നീ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരട് എസ്.ഐ.ആർ വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 4.52 കോടി വോട്ടർമാർക്ക് അന്തിമ പട്ടികയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റം. ‘ഹാജരില്ലാത്തവർ, താമസം മാറിയവർ, മരിച്ചവർ, ഇരട്ടിപ്പു വന്നവർ’ എന്നീ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കുമെല്ലാം ഈ ഇളവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നേരത്തെ, വീട്ടു മേൽവിലാസവും മറ്റും മാറിയതിന്റെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഫോം 6 പൂരിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു വോട്ടറാണെന്ന് നടിക്കുന്ന കള്ളപ്രസ്താവന നടത്തേണ്ടിവന്നിരുന്നു. പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല: പുതിയ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവനയോടൊപ്പം എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ചേരികളിലും മറ്റും കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ, അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട്. ബി.എൽ.ഒയുടെ ഫീൽഡ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ അത്തരം നിഷ്കാസിതർക്കും അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, എപ്രകാരമെല്ലാമാണോ അകാരണമായി ഒരാൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത് അവയിലെല്ലാം വലിയ അളവിൽ പരിഹാരമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കമീഷന്റെ ഈ മാറ്റം ചെറിയ കാര്യമല്ല. മാത്രമല്ല, പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സമ്മതിദാനാവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം അയാൾ പുതിയ വോട്ടർമാർക്കുള്ള ഫോം 6 സമർപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. മുമ്പ് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന അസത്യപ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സങ്കീർണതകളും ചെറുതായിരിക്കില്ല. ഈവശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പലരും എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. അപകടകരമായ ആ നടപടിക്രമം പുതിയ സർക്കുലറോടെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.
വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെയും നിയമപോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഫലമായി സംഭവിച്ചതാണ് ഈ മാറ്റം; അല്ലാതെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ജനാധിപത്യ മര്യാദകൊണ്ടല്ല. ജനാധിപത്യമൂല്യവും ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവുമായിരുന്നു കമീഷന്റെ മുഖമുദ്രയെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു സങ്കീർണനടപടികൾക്ക് ആദ്യമേ അവർ മുതിരില്ലായിരുന്നു. നന്നേ ചുരുങ്ങിയത്, സങ്കീർണതകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലെങ്കിലും അത് തിരുത്തപ്പെട്ടേനെ. എന്നാൽ, സുപ്രീംകോടതിയിൽ പലതവണ ഉരുണ്ടുകളിച്ചും മലക്കംമറിഞ്ഞും ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് നീതിപീഠത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അൽപമെങ്കിലും വഴങ്ങാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ തയാറായത്. കമീഷന്റെ ഭരണകൂട വിധേയത്വം വെളിപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള പിന്മാറ്റമെന്നും ഇതിനെ വിലയിരുത്തിയാൽ തെറ്റുപറയാനാകില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലും ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്: എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഈ ഇളവിന് അർഹതയില്ലേ? മേൽസൂചിപ്പിച്ച ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലടക്കം എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനകം എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അകാരണമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നൽകിയതുപോലുള്ള ഇളവുകൾക്ക് നിയമപരമായിത്തന്നെ അർഹതയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകൾ രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് കമീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാത്ത പരിഹാര നടപടികളെന്തായാലും തൽക്കാലം നീതിപീഠത്തിനുമുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ചെപ്പടിവിദ്യയായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ. വിഷയത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകുംവരെയും ‘ജന്തർ മന്തറുകൾ’ തുടരുകയും വേണം.